پخش زنده
امروز: -
در نشست شورای هماهنگی روابط عمومیهای استان اعضای جدید این شورا احکام خود را از استاندار دریافت کردند.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکزکرمان ،استاندار کرمان دراین نشست با قدردانی از زحمات اعضای هیات رییسه از سنگینی و حساسیت مسئولیت اعضای جدید گفت و تاکید کرد: روابط عمومیها باید به «اتاق فکر ارتباطی»، «بازوی اعتمادسازی» و «شریک تصمیمسازی» مدیران ارتقاء یابند.
آقای طالبی با تاکید بر لزوم تغییر نگاه سنتی به روابط عمومیها گفت: گفتمان روابط عمومی باید مسئولیت تقویت و حفظ سرمایه اجتماعی را به عهده بگیرند ومردم را از «تماشاگر توسعه» به «همراه توسعه» تبدیل کنند.