به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکزکرمان ،استاندار کرمان دراین نشست با قدردانی از زحمات اعضای هیات رییسه از سنگینی و حساسیت مسئولیت اعضای جدید گفت و تاکید کرد: روابط عمومی‌ها باید به «اتاق فکر ارتباطی»، «بازوی اعتمادسازی» و «شریک تصمیم‌سازی» مدیران ارتقاء یابند.

آقای طالبی با تاکید بر لزوم تغییر نگاه سنتی به روابط عمومی‌ها گفت: گفتمان روابط عمومی باید مسئولیت تقویت و حفظ سرمایه اجتماعی را به عهده بگیرند ومردم را از «تماشاگر توسعه» به «همراه توسعه» تبدیل کنند.