ساماندهی سه راهی کارخانه گچ به کوهنانی، مطالبه مردم
نبود شانه ایمن، کمبود علائم هشداردهنده و بیتوجهی به ایمنسازی سه راهی کارخانه گچ به کوهنانی موجب وقوع تصادفات ناگوار در این محور شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سه راهی کارخانه گچ به کوهنانی با ۹ کیلومتر مسیری کوتاه و پر خطر است که نبود شانه ایمن، کمبود علائم هشداردهنده و بیتوجهی به ایمنسازی این محور، سببساز حوادث ناگواری شده که سالهاست جان مردم بیگناه را میگیرد.
در آخرین تصادف این جاده هفته گذشته خودروی ۵ معلم واژگون شد که ۲ معلم جان باختاند و ۳ نفر دیگر مصدوم شدند.