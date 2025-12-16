ساماندهی سه راهی کارخانه گچ به کوهنانی، مطالبه مردم

نبود شانه ایمن، کمبود علائم هشداردهنده و بی‌توجهی به ایمن‌سازی سه راهی کارخانه گچ به کوهنانی موجب وقوع تصادفات ناگوار در این محور شده است.