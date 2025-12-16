فرماندار رابر گفت: به‌دلیل ملاحظات ترافیکی و بارش شدید برف، جاده‌های مواصلاتی بزنجان به رابر و ساردوئیه به رابر مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان احمد کمالی فرماندار رابر گفت: امشب ۲۵ آذرماه، پس از تلاش بی‌وقفه عوامل راهداری و با هماهنگی ستاد بحران، به‌دلیل ملاحظات ترافیکی و بارش شدید برف، جاده‌های مواصلاتی بزنجان به رابر و ساردوئیه به رابر مسدود شد.

وی افزود: با تلاش راهداران، راه‌های مواصلاتی درون شهرستان باز است و تردد در آنها جریان دارد.

فرماندار رابر علت ایجاد ترافیک در پل رودبر را هدایت تریلر به حاشیه جاده عنوان کرد.