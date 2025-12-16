پخش زنده
امروز: -
فرمانده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیتزدایی سپاه با تاکید بر حضور مردم برای رشد و توسعه سواحل مکران، گفت: امنیت پایدار بدون مردم معنا ندارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اولین همایش "بسیج، توسعه و امنیت پایدار منطقه جنوب شرق کشور" با حضور ۶۸ سازمان لشکری و کشوری در نیمه بهمن ماه سال ۱۴۰۴ برگزار میشود.
یکی از مجموعه هایی که میتواند برای تحقق اهداف این همایش کمک شایانی نماید قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیتزدایی سپاه (کوثر) است.
سردار حزنی فرمانده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیتزدایی سپاه (کوثر) با اشاره به برنامههای مشترک میان نیروی زمینی سپاه و قرارگاه قدس جنوب شرق گفت: «سپاه از دل مردم برخاسته و مأموریت اصلی آن تحقق امنیت پایدار است؛ امنیتی که در آن فقر و محرومیت وجود داشته باشد، پایدار نخواهد بود.»
وی افزود: قرارگاه قدس جنوب شرق در چارچوب برنامههای همایش و با حمایت قرارگاه مرکزیجهاد سازندگی و محرومیتزدایی مأمور اجرای بیش از ۳۵ هزار پروژه عمرانی و خدماتی در استان سیستان و بلوچستان شده است؛ پروژههایی که با اعتبار ۱۲۵ میلیارد و ۸۵ میلیون تومان تأمین مالی شدهاند.
سردار حزنی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۲۳ هزار پروژه محرومیتزدایی دیگر نیز در حوزههای زیرساختی، فرهنگی و اجتماعی توسط قرارگاه قدس در دست اجراست.
وی ضمن تقدیر از فرماندهان پیشین منطقه از جمله سردار شهید شوشتری، سردار منصوری و سردار مارانی، تأکید کرد: «سپاه در مسیر مردمداری و محرومیتزدایی از پای نخواهد نشست.»
فرمانده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیتزدایی سپاه گفت: این همایش که به همت پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید حاج قاسم سلیمانی به ریاست سردار سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی، فرمانده خودم و مشارکت نیروی زمینی سپاه و همکاری و همراهی سازمانهای لشکری و کشوری و دانشگاهها برگزار خواهد شد، فرصتی استثنائی است که پروژههای مردمی سپاه در جنوب شرق کشور بهصورت جامع به مردم و مسئولان معرفی شود.
وی افزود: برپایی نمایشگاه محرومیتزدایی زاهدان، تجلیل از جهادگران و مدیران فعال در حوزه محرومیتزدایی، رژه هزار جهیزیه ویژه خانوادههای نیازمند و برگزاری همایش سراسری عشایر، شبانان و گلهداران استان از جمله برنامههای مکمل این رویداد اعلام شد.
در پایان، فرمانده قرارگاه مرکزی محرومیتزدایی سپاه با قدردانی از تلاش نیروهای مردمی و جهادگران گفت: «ما معتقدیم امنیت پایدار بدون مردم معنا ندارد؛ سپاه همواره در کنار مردم، برای مردم و با مردم خواهد ماند.»