به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ حجت‌الاسلام علی یوسفی گفت: سال گذشته حدود ۱۱ هزار نفر در استان زنجان در مراسم اعتکاف شرکت کردند که بیش از نیمی از این تعداد (حدود ۶ هزار نفر) را دانش‌آموزان تشکیل می‌دادند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان پیش‌بینی کرد که امسال تعداد معتکفان در استان به حدود ۱۵ هزار نفر افزایش یابد.

وی افزود: در شهر زنجان نیز سال گذشته حدود ۴ هزار و ۲۰۰ نفر معتکف داشتیم، در حالی که امسال ظرفیت ایجادشده برای این شهر به حدود ۶ هزار نفر افزایش یافته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم، امسال نزدیک به ۴۷ مسجد در شهر زنجان ساماندهی شده‌اند که احتمال افزایش آن به حدود ۵۰ مسجد نیز وجود دارد.

یوسفی با تأکید بر اینکه حدود ۶۵ درصد از این مساجد به اعتکاف‌های دانش‌آموزی اختصاص دارد، افزود: همچنین امسال در شهر زنجان حدود ۷۰۰ نفر خادم، مربی و عوامل اجرایی در بخش‌های مختلف اعتکاف خدمت‌رسانی خواهند کرد.

وی اضافه کرد: از نظر هزینه، سرانه واقعی هر معتکف با در نظر گرفتن اسکان، تغذیه، برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی، به‌طور میانگین حدود ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. با این حال، به‌منظور کاهش فشار مالی بر مردم، تنها بخشی از این مبلغ از معتکفین دریافت می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: هزینه ثبت‌نام برای اعتکاف‌های عمومی و غیر‌دانش‌آموزی ۸۰۰ هزار تومان و برای اعتکاف‌های دانش‌آموزی ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده است و مابقی هزینه‌ها از طریق کمک مجموعه‌های فرهنگی و خیرین تأمین می‌شود.

وی عنوان کرد: ثبت‌نام اعتکاف از ۲۶ آذر ماه از طریق سامانه اعتکاف آغاز می‌شود و تا دوم دی‌ماه ادامه دارد. با توجه به هزینه‌های سنگین برگزاری، از خیرین و علاقه‌مندان دعوت می‌شود برای مشارکت در این امر معنوی با ستاد مردمی اعتکاف یا سازمان تبلیغات اسلامی ارتباط برقرار کنند تا زمینه بهره‌مندی هرچه بیش‌تر نوجوانان و جوانان از این فرصت معنوی فراهم شود.