فصل سوم مسابقات گلف بازیکنان برتر مرد با معرفی نفرات اول تا سوم به کار خود پایان داد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سومین فصل از مسابقات گلف بازیکنان برتر مرد که به عنوان اردوی انتخابی تیم ملی نیز به حساب می‌آید با حضور ۳۰ نفر از برترین گلف‌بازان کشور از تاریخ ۲۲ آذرماه به صورت استروک‌پلی، انفرادی و بر اساس قوانین بین‌المللی و محلی به میزبانی زمین گلف مجموعه ورزشی انقلاب تهران آغاز شد و امروز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه با برگزاری مراسم اختتامیه و معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

در مراسم اختتامیه این دوره از رقابت‌ها مسئولان فدراسیون با اهدای لوح، نشان و جوایز از نفرات اول تا سوم تقدیر کردند.

اسامی نفرات اول تا سوم مسابقات به شرح زیر است:

نفر اول: سجاد کرمپور از استان خوزستان با ۲۹۶ ضربه (در پلی‌آف)

نفر دوم: سعید براتی از منطقه آزاد اروند با ۲۹۶ ضربه (در پلی‌آف)

نفرات سوم مشترک: حسین شاهیوند و ابراهیم نوری از استان لرستان با ۳۰۹ ضربه

گفتنی است مسابقات طی ۴ روز برگزار شد و نتایج به‌دست آمده مجموع ۴ روز است.

در پایان مسابقات سجاد کرمپور، عنوان بهترین اسکور (best score) را از آن خود کرد و سعید براتی نیز به‌عنوان دارنده بهترین اسکور مسابقات طی یک روز معرفی شد که توانست در روز نخست مسابقات اسکور ۶۸ را به ثبت برساند.

مسابقات گلف ملی در دو سطح برترین‌ها و آماتور برگزار و بخش برترین‌ها ۴ بار در سال (۴ فصل) تکرار می‌شود.

فصل پایانی مسابقات اسفندماه برگزار و طی آن جمع اسکور بازیکنان در سال ۱۴۰۴ محاسبه می‌شود. گفتنی است مسابقه اسفندماه هم جنبه جایزه بزرگ (برای انتخاب نفرات اول تا هشتم) را دارد و هم انتخابی تیم ملی (۴ نفر ملی‌پوش) محسوب می‌شود.