رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران گفت: بیش از ۷۰ درصد تجهیزات پزشکی سرمایهای کشور توسط شرکتهای دانشبنیان داخلی تولید میشود.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، آقای عبدالرضا یعقوبزاده در برنامه میزاقتصاد امروز با بیان اینکه صنعت تجهیزات پزشکی ایران از صنایع پیشرو کشور به شمار میرود، افزود: در بسیاری از تجهیزات پزشکی از جمله محصولات ارتوپدی به خودکفایی رسیدهایم و در حال حاضر صادرات نیز داریم.
وی با بیان اینکه بسیاری از تجهیزات پزشکی ایرانی از لحاظ کیفی استاندارد اروپا دارد؛ ادامه داد: بیش از ۷۰ درصد محصولات سرمایهای مورد نیاز کشور در داخل و بهصورت دانشبنیان طراحی و تولید میشود.
یعقوبزاده با اشاره به بازار ۵ میلیارد دلاری تجهیزات پزشکی؛ گفت: هم اکنون کمتر از ۲ میلیارد دلار از این تجهیزات وارد میشود که علت اصلی آن، تخصیص ارز یارانهای به واردات تجهیزات پزشکی است.
وی همچنین اظهار کرد: در حوزه تجهیزات سرمایهای از جمله تجهیزات اتاق عمل، سیسییو، آیسییو و تختهای بیمارستانی معمولی، با بیش از ۸۰ درصد عمق ساخت داخل در کشور طراحی و تولید میشود.
یعقوبزاده با تأکید بر توانمندی ایران در راهاندازی تجهیزات پزشکی از جمله اتاق آی سی یو و سی سی یو در خارج از کشور؛ گفت: در گذشته صادرات بهصورت تکمحصولی انجام میشد، اما اکنون بهصورت بستهای و تجمیعی محصولات صادر میشود و اخیراً فعالیت خود را در چند کشور آغاز کردهایم.
به گفته رئیس هیئتمدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران، ۲۵ درصد شرکتهای دانشبنیان ثبتشده در معاونت علمی ریاستجمهوری در حوزه سلامت فعالیت میکنند و این بخش از ظرفیت مناسب نیروی انسانی برخوردار است.
وی در پایان با اشاره به چالش تولیدکنندگان داخلی؛ گفت: بسیاری از شرکتهای تولیدی با تعدیل نیرو یا حتی تعطیلی مواجه شدهاند و در شرایط فعلی، مهمترین حمایت دولت از شرکتهای داخلی، تسریع در وصول مطالبات است.