در آستانه نزدیکی به سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج‌قاسم سلیمانی، کرمان آماده میزبانی می‌شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در آستانه نزدیکی به سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج‌قاسم سلیمانی، کرمان با تلاش نیروهای سازمان مدیریت‌ و مهندسی شبکه حمل‌ونقل شهرداری، آماده میزبانی می‌شود با؛

خط‌کشی در پارکینگ‌های محدوده گلزار شهدای کرمان و پردیسان قائم(عج)

فعالسازی ایست بازرسی‌ها در پنج ایستگاه سرآسیاب، سه‌راه جوپاری، پارک مسافر، جاده زرندی و هفت‌باغ

ایمن‌سازی ایست بازرسی‌ها با نصب علائم، چراغ چشمک‌زن و اجرای سرعتکاه