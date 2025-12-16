۴ قرارداد مشارکت و سرمایه‌گذاری شهرداری کرمان با مجموع سرمایه‌گذاری ۴ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان با حضور استاندار کرمان به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ۴ قرارداد مشارکت و سرمایه‌گذاری شهرداری کرمان شامل مجتمع تجاری، فرهنگی و اقامتی میلاد، مجتمع فروشگاهی شهروند، مجتمع مسکونی ویلا و مجتمع تجاری و مسکونی حسن‌آباد با مجموع سرمایه‌گذاری ۴ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان با حضور استاندار کرمان به امضا رسید.

دکتر محمدعلی طالبی گفت : در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»، شاهد میزان مطلوبی از رشد سرمایه‌گذاری در شهر کرمان هستیم

استاندار کرمان گفت: به عنوان یک شهر در حال توسعه، مرکز استان و شهر کانونی در جنوب شرق کشور؛ توجیه لازم را برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و گسترده‌تر دارد.



وی افزود: برگزاری همایش سرمایه‌گذاری شهرداری‌ها فرصت خوبی است که به فعال شدن ذهن‌ها نسبت به خلق فرصت‌های سرمایه‌گذاری و جذب ایده‌های سرمایه‌گذاری کمک می‌کند.