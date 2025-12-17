پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی فارس از صدور هشدار نارنجی سطح ۸ برای استان خبر داد و اعلام کرد: کاهش دما از جمعه ۲۸ آذر آغاز میشود و تا دوشنبه اول دی ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ محمد علیزاده افزود: کاهش دمای میانگین ۵ تا ۱۰ درجه در مناطق مختلف و در مناطق سردسیر و کوهستانی تا ۱۵ درجه پیشبینی میشود.
وی افزود: مناطق اثر این سامانه به ویژه شمال و مرکز استان و شهرستانهای آباده، ارسنجان، استهبان، اقلید، بختگان، بوانات، بیضا، پاسارگاد، شیراز، زرقان، سپیدان، سرچهان، خرمبید، صفاشهر، کوار، کوهچنار، مرودشت و نی ریز خواهد بود.