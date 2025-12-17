به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ محمد علیزاده افزود: کاهش دمای میانگین ۵ تا ۱۰ درجه در مناطق مختلف و در مناطق سردسیر و کوهستانی تا ۱۵ درجه پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: مناطق اثر این سامانه به ویژه شمال و مرکز استان و شهرستان‌های آباده، ارسنجان، استهبان، اقلید، بختگان، بوانات، بیضا، پاسارگاد، شیراز، زرقان، سپیدان، سرچهان، خرم‌بید، صفاشهر، کوار، کوه‌چنار، مرودشت و نی ریز خواهد بود.