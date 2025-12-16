پخش زنده
ستاد مدیریت بحران کیش اعلام کرد: فعالیت ادارات و بانکها فردا ۲۶ آذر از ساعت ۱۰ صبح آغاز میشود و مدارس نیز تا پایان هفته غیرحضوری هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، جانشین ستاد مدیریت بحران کیش، اعلام کرد: با توجه به شرایط جوی و پیشبینی ادامه بارشها، فعالیت ادارات، مؤسسات مالی و بانکها فردا چهارشنبه ۲۶ آذر به جز دستگاههای خدماترسان، با تأخیر و از ساعت ۱۰ صبح آغاز خواهد شد.
مسلم خانی گفت: دستگاههای امدادی و خدماترسان از این مصوبه مستثنی هستند.
او در خصوص وضعیت مدارس، گفت: مدارس براساس مصوبه قبلی ستاد مدیریت بحران و در راستای پیشگیری از شیوع آنفلوآنزا، تا پایان هفته غیرحضوری خواهند بود.
مسلمخانی با اشاره به حجم بالای بارندگیهای اخیر و پیشبینیشده تا پایان هفته، خاطرنشان کرد: آمار بارشها به مراتب بالاتر از میانگین سنوات گذشته است و تمهیدات ویژهای برای پیشگیری و کنترل آبگرفتگی معابر و افزایش ظرفیت مدیریت آبهای سطحی در نظر گرفته شده است.
او افزود: شرکت عمران، آب و خدمات کیش با آمادگی کامل در حال مدیریت شرایط است تا آبگرفتگی به حداقل ممکن برسد.
مسلم خانی تصریح کرد: گروههای خدماترسان برای مواردی مانند شکستگی درختان، در کوتاهترین زمان ممکن آماده مداخله هستند.