انا لله و انا الیه راجعون

سردار سرتیپ پاسدار محمدتقی شاهچراغی

معاون محترم بازرسی ستاد فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

با کمال تأسف و تأثر ارتحال عالم جلیل‌القدر حضرت آیت‌الله شاهچراغی، ابوی گرامیتان را تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند قادر متعال برای آن فقیه عالیقدر، رحمت واسعه و برای جناب‌عالی و بازماندگان محترم صبر و بردباری مسئلت دارم.