به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم معرفی برندگان جوایز بهترین‌های سال فیفا، THE BEST امشب در سالن کتارا شهر دوحه کشور قطر برگزار شد.

از ظهر امروز برخی جوایز که پیش از این برنده‌شان مشخص شده بود به طور رسمی اعلام شدند اما برندگان اصلی در ضیافت ویژه امشب(سه شنبه ۲۵ آذر) در قطر به شرح زیر معرفی شدند.

برندگان جوایز فیفا در مراسم امشب به شرح زیر است:

جایزه اصلی: بهترین بازیکن مرد سال

سه نامزد اصلی

عثمان دمبله

کیلیان امباپه

لامین یامال

بهترین بازیکن مرد سال: عثمان دمبله

در این مراسم عثمان دمبله، مهاجم فرانسوی تیم فوتبال پاری‌سن‌ژرمن به عنوان مرد سال انتخاب شد. دمبله که با پی‌اس‌جی فصل گذشته قهرمان لیگ قهرمانان شده بود، چند ماه پیش جایزه بهترین بازیکن سال فوتبال جهان را که توسط مجله فرانس فوتبال اهدا شد را نیز به خودش اختصاص داد.

عثمان بعد از دریافت جایزه: «از هم‌تیمی‌هایم که این موفقیت را ممکن کردند و از همه کسانی که به من به‌عنوان بهترین بازیکن رأی دادند، ممنونم.»

بهترین بازیکن زن سال

سه نامزد اصلی:

آیتانا بونماتی

ماریونا کالدنتی

الکسیا پوتیاس

و برنده بهترین بازیکن زن سال:

آیتانا بونماتی

تیم منتخب سال مردان:

جان‌لوئیجی دناروما- پاری سن ژرمن

اشرف حکیمی- پاری سن ژرمن

ویلیان پاچو- پاری سن ژرمن

ویرژیل فن‌دایک- لیورپول

نونو مندس- پاری سن ژرمن

کول پالمر- چلسی

جود بلینگام – رئال مادرید

ویتینیا – پاری سن ژرمن

پدری- بارسلونا

لامین یامال – بارسلونا

عثمان دمبله – پاری سن ژرمن

بهترین مربی مرد سال:

نزدیک به یک میلیون نفر برای این جایزه رای دادند. آرسن ونگر جایزه را به سرمربی برنده اهدا می‌کند.



سه نامزد نهایی:

لوئیس انریکه

هانسی فلیک

آرنه اشلوت



و بهترین مربی مرد سال:

لوییس انریکه

تیم منتخب سال زنان:

هانا همپتون – چلسی

لوسی برونز – چلسی

لیا ویلیامسون – آرسنال

ایرنه پاردس- بارسلونا

اونا باتله- بارسلونا

آیتانا بونماتی – بارسلونا

پاتریشیا گیخارو – بارسلونا

کلاودیا پینا – بارسلونا

ماریونا کالدنتی – آرسنال

آلیسیا روسو – آرسنال

الکسیا پوتیاس - بارسلونا

برنده جایزه بهترین سرمربی زن سال:

سه نامزد اصلی

سونیا بومباسپتور

رنه استگرز

سارینا ویگمن

و برنده بهترین مربی زن سال: سارینا ویگمن

سارینا ویگمن: متاسفم که نتوانستم امشب در قطر باشم. از فیفا و همه کسانی که به من رای دادند متشکرم. بیایید دست به دست هم بدهیم و در سال پیش رو فوتبال زنان را پیشرفته‌تر کنیم. ممنونم از همه شما.

نامزدهای جایزه پوشکاش(بهترین گل سال):

آلساندرو دیولا، کالیاری مقابل ونتزیا

پدرو دلاوگا، کروز آزول مقابل سیاتل ساندرز

عمرو ناصر، الاهلی مقابل فارکو

کارلوس اورانتیا، کرتارو مقابل اطلس

لوکاس ریبیرو، ماملودی سانداونز مقابل بروسیا دورتموند

دکلان رایس، آرسنال مقابل رئال مادرید

ریزکی ریدو، پرسیا جاکارتا مقابل آرما

کوین رودریگز، کاظم‌پاشا مقابل ریزه‌اسپور

لامینه یامال، اسپانیول مقابل بارسلونا

جایزه پوشکاش (بهترین گل سال): گل سانتیاگو مونتیل، بازیکن آرژانتینی ایندپندینته به ریواداویا برنده جایزه بهترین بهترین گل سال ۲۰۲۵ شد

دوناروما بهترین دروازه بان سال جهان شد

دوناروما سنگربان ایتالیایی منچسترسیتی که به عنوان بهترین دروازه بان سال جهان معرفی شده بود از طریق یک ویدیوی ضبط شده از دریافت جایزه بهترین دروازه‌بان سال تشکر کرد.

همچنین در این مراسم هواداران باشگاه زاخوی عراق موفق شدند جایزه «بهترین هواداران سال ۲۰۲۵» فیفا را از آن خود کنند. این جایزه به خاطر کمپین انسان‌دوستانه جمع‌آوری و اهدای عروسک‌های خرسی برای حمایت از کودکان مبتلا به سرطان به هواداران زاخو اهدا شد.

آندریاس هارلاس نویکینگ، پزشک باشگاه یان رگنسبورگ، به دلیل نجات جان یک هوادار در جریان دیداری از بوندسلیگای ۲ آلمان، موفق به دریافت جایزه فیرپلی مراسم برترین‌های فیفا شد.

سال گذشته وینیسیوس جونیور، ستاره برزیلی رئال مادرید، عنوان مرد سال فوتبال جهان را به دست آورده بود.