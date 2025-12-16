فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه این نیرو دارای امکانات و توانمندی‌های متعددی است که همه آنها تاکنون رونمایی نشده‌اند، گفت: با این رویکرد، دشمن همواره در شرایط تردید و ضعف قرار خواهد داشت و باید در هر لحظه منتظر یک غافلگیری جدید باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در گفت‌وگویی با اشاره به عملکرد این نیرو در دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: در جریان این ۱۲ روز، نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در آمادگی کامل به سر می‌بُرد، اما به دلایلی فرصت به‌کارگیری عملی توانمندی‌های این نیرو فراهم نشد.

وی افزود: با این حال، در ایام این جنگ، تأمین امنیت خطوط مواصلاتی دریایی، تجارت بین‌المللی و مرز‌های دریایی کشور به‌صورت دائم و مؤثر تحت اقدامات و تدابیر ویژه نیرو‌های ما انجام شد و به سبب این حضور مقتدرانه و اقدامات مؤثر، هیچ‌گونه اخلالی در مراودات بین‌المللی ایجاد نشد.

دریادار ایرانی تاکید کرد: ما از تجربه این جنگ تحمیلی درس‌های فراوانی گرفته‌ایم و برای مقابله با تهدیدات آینده، تمرکز بیشتری بر ارتقای سطح آمادگی، توسعه آموزش‌های تخصصی و تجهیز به سامانه‌ها و فناوری‌های نوین داشته‌ایم.

وی ادامه داد: همچنین؛ سامانه‌های رصد، پایش و هشدار بهبود یافته‌اند تا بتوانیم سریع‌تر و مؤثرتر نسبت به تهدیدات واکنش نشان دهیم. نیروی دریایی باید همواره و در هر شرایطی آماده پاسخگویی سریع، دقیق و کوبنده باشد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در پاسخ به پرسشی درباره استفاده‌نشدن و رونمایی‌نشدن برخی توانمندی‌ها و تجهیزات این نیرو، با تأکید بر نقش مؤثر این ظرفیت‌ها در ارتقای توان رزم نیروی راهبردی دریایی، تصریح کرد: بله، نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران از امکانات و توانمندی‌های متعددی برخوردار است که همه آنها تاکنون رونمایی نشده‌اند.

وی افزود: این موضوع بخشی از تدابیر امنیتی و کلان نیرو‌های مسلح به شمار می‌رود تا در مواقع لزوم بتوانیم دشمنان را غافلگیر کرده و محاسبات آنها را بر هم بزنیم.

دریادار ایرانی در پایان خاطرنشان کرد: با این رویکرد، دشمن همواره در شرایط تردید و ضعف قرار خواهد داشت و باید در هر لحظه منتظر یک غافلگیری جدید باشد. این توانمندی‌های پنهان به‌طور کامل در خدمت حفظ امنیت و تأمین منافع کشور عزیزمان ایران قرار دارند.