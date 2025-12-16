به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان با توجه به هشدار‌های صادره از سوی سازمان هواشناسی و سازمان مدیریت بحران کشور، در پی تشدید فعالیت سامانه بارشی، کاهش محسوس دما و بارش برف در محور‌های کوهستانی و برف‌گیر استان، از فرماندهی انتظامی استان درخواست کرد اقدامات لازم برای مدیریت تردد و ارتقای ایمنی جاده‌ها انجام شود

بر اساس این درخواست، از پلیس راه خواسته شده است با حضور میدانی و رصد مستمر وضعیت محور‌های مواصلاتی، نسبت به اعمال محدودیت‌های ترافیکی، کنترل عبور و مرور، الزام استفاده از زنجیرچرخ و در صورت لزوم، مسدودسازی محور‌های پرخطر و حادثه‌خیز اقدام کند.

همچنین با توجه به بارش برف سنگین و شرایط نامساعد جوی، مقرر شده است محور «راین–سربیژن» به سمت شهرستان جیرفت و محور «گردنه کفنوئیه–سنگ‌صیاد» به سمت شهرستان بافت تا اطلاع ثانوی و عادی شدن شرایط ایمن تردد، مسدود بوده و از هرگونه عبور و مرور در این مسیر‌ها جلوگیری شود.