مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان با توجه به هشدارهای صادره از سوی سازمان هواشناسی و سازمان مدیریت بحران از فرماندهی انتظامی استان درخواست کرد اقدامات لازم برای مدیریت تردد انجام شود.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان با توجه به هشدارهای صادره از سوی سازمان هواشناسی و سازمان مدیریت بحران کشور، در پی تشدید فعالیت سامانه بارشی، کاهش محسوس دما و بارش برف در محورهای کوهستانی و برفگیر استان، از فرماندهی انتظامی استان درخواست کرد اقدامات لازم برای مدیریت تردد و ارتقای ایمنی جادهها انجام شود
بر اساس این درخواست، از پلیس راه خواسته شده است با حضور میدانی و رصد مستمر وضعیت محورهای مواصلاتی، نسبت به اعمال محدودیتهای ترافیکی، کنترل عبور و مرور، الزام استفاده از زنجیرچرخ و در صورت لزوم، مسدودسازی محورهای پرخطر و حادثهخیز اقدام کند.
همچنین با توجه به بارش برف سنگین و شرایط نامساعد جوی، مقرر شده است محور «راین–سربیژن» به سمت شهرستان جیرفت و محور «گردنه کفنوئیه–سنگصیاد» به سمت شهرستان بافت تا اطلاع ثانوی و عادی شدن شرایط ایمن تردد، مسدود بوده و از هرگونه عبور و مرور در این مسیرها جلوگیری شود.