وزیر امور خارجه عراق می‌گوید ایران خواهان جنگ نیست هرچند برای آن آماده است و تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه عراق نیز ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ فؤاد حسین، اظهارداشت: تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه عراق همچنان پابرجا است و کشور ما از تنش‌های منطقه‌ای تأثیر می‌پذیرد.

وزیر امور خارجه عراق در گفت‌و‌گو با شبکه‌های «العربیه» و «الحدث» گفت: عراق در پرونده‌هایی همچون غزه و مسئله هسته‌ای ایران در پی حمایت از موضع عربی است و تمرکز خود را بر راه‌حل‌های دیپلماتیک قرار داده است.

وی تاکید کرد: ایران در پی جنگ نیست، اما برای هر حمله احتمالی آماده می‌شود.

حسین همچنین از ادامه تماس‌های بغداد با دمشق به دلیل همجواری و تجربه مشترک در مقابله با تروریسم خبر داد و تأکید کرد عراق در امور داخلی سوریه مداخله نمی‌کند و روابط با دمشق روشن و مشخص است.

وزیر خارجه عراق در بخش دیگری از سخنانش به روند سیاسی داخلی اشاره کرد و گفت که گفت‌و‌گو‌ها میان جریان‌ها و مؤلفه‌های سیاسی هنوز به تفاهم نهایی برای تعیین نامزد‌های روسای سه‌گانه نرسیده است.

او درباره مخالفت واشنگتن با مشارکت گروه‌های مقاومت در تشکیل دولت عراق، اظهار داشت: «این گروه‌ها اکنون در پارلمان نمایندگی دارند و نقش مهمی ایفا می‌کنند. مخالفت آمریکا با حضور آنها در دولت مطرح است، اما بحث درباره این پرونده صرفاً به نهاد‌ها و بازیگران عراقی مربوط می‌شود.»

حسین تأکید کرد که واشنگتن شروط مستقیمی برای تشکیل دولت عراق تحمیل نمی‌کند.

پیش‌تر، دادگاه فدرال عالی عراق نتایج نهایی انتخابات پارلمانی را تأیید کرده بود.

بر اساس قانون اساسی عراق، پس از تأیید نتایج، رئیس‌جمهور موظف است ظرف ۱۵ روز پارلمان را به جلسه دعوت کند؛ سپس رئیس جمهور جدید ظرف ۳۰ روز، انتخاب و نامزد نخست‌وزیری مکلف به تشکیل دولت می‌شود.