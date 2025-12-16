برگزاری نخستین مانور جامع امداد و نجات متروی تبریز
نخستین مانور جامع امداد و نجات متروی تبریز فردا برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،اصغر باقریفر مدیر عامل سازمان حملونقل ریلی شهرداری تبریز گفت: نخستین مانور جامع امداد و نجات متروی تبریز با هدف ارتقای سطح آمادگی عملیاتی، افزایش هماهنگی بین دستگاههای مسئول و ارزیابی توان تجهیزات و نیروی انسانی در شرایط اضطراری فردا چهارشنبه ۲۶ آذر از ساعت ۲۲:۳۰ در تونل شمالی خط یک مترو، حدفاصل ایستگاه میدان کهن تا ایستگاه قونقا برگزار میشود.
باقریفر با اشاره به مشارکت گسترده نهادهای امدادی، انتظامی و تخصصی استان افزود: این مانور با برنامهریزی دقیق و همکاری سازمان آتشنشانی تبریز، اورژانس کلانشهر تبریز، جمعیت هلالاحمر استان آذربایجان شرقی، فرماندهی انتظامی استان، ادارهکل پدافند غیرعامل استان، ادارهکل پدافند شهرداری تبریز و سازمان حملونقل ریلی شهرداری تبریز اجرا خواهد شد.
وی گفت:در این تمرین عملیات حادثه خروج قطار از ریل همراه با بروز آتشسوزی در داخل تونل شبیهسازی میشود که طی آن عملیات اطفای حریق، آزادسازی و نجات مسافران محبوس بهویژه اطفال، انتقال مصدومان و مدیریت شرایط بحرانی بهصورت کامل اجرا میشود.