امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

راه‌اندازی اولین مرکز تست تصادف خودرو در ایران

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۵- ۲۱:۳۷
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
علل افزایش قیمت طلا در بازار
علل افزایش قیمت طلا در بازار
۱۴۰۴-۰۹-۲۲
خالی ماندن ظرفیت‌های رشته‌های تخصصی پزشکی
خالی ماندن ظرفیت‌های رشته‌های تخصصی پزشکی
۱۴۰۴-۰۹-۲۴
کشف انبار بزرگ احتکار برنج
کشف انبار بزرگ احتکار برنج
۱۴۰۴-۰۹-۲۴
بی قانونی و گنگ
بی قانونی و گنگ
۱۴۰۴-۰۹-۲۴
خبرهای مرتبط

افتتاح نخستین مرکز آزمایش تصادف خودرو

آزمایش ایمنی تصادف یک دستگاه خودرو در حضور عارف

برچسب ها: عارف ، تصادف خودرو ، ایمنی خودرو
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 