به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان متشکل از چهره‌های سیاسی شناخته شده این کشور امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد: برگزاری نشست منطقه‌ای تهران پیرامون وضعیت افغانستان در چارچوب کلان منطقه‌ای برای رسیدگی به بحران چند بُعدی این کشور را گامی قابل قدردانی در راستای زنده نگه داشتن مسئله افغانستان در دستور کار سیاسی و دیپلماتیک منطقه می‌داند و از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران و حضور نمایندگان کشور‌های شرکت‌کننده قدردانی می‌کند.

شورای عالی مقاومت ملی تأکید کرد: تداوم و ثمربخشی چنین نشست‌هایی زمانی می‌تواند در خدمت منافع واقعی مردم افغانستان قرار گیرد که با حمایت فعال، هماهنگ و مسئولانه جامعه جهانی همراه بوده و در مسیر تغییر وضعیت موجود، پایان‌دادن به بن‌بست سیاسی، و زمینه‌سازی برای صلح و ثبات پایدار در افغانستان سامان یابد.

در این بیانیه آمده است: نشست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی باید به‌گونه‌ای هدفمند در راستای تأمین منافع مردم افغانستان، حمایت از صلح عادلانه، ثبات پایدار و شکل‌گیری یک نظام سیاسی مشروع، فراگیر و پاسخ‌گو برگزار گردد و از تمامی بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی می‌خواهد نقش خود را در این مسیر به‌صورت مسئولانه، هماهنگ و مبتنی بر اصول پذیرفته‌شدهٔ بین‌المللی ایفا کنند.