به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای قالیباف در آیین تجلیل از پژوهشگران برتر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برنامه هفتم پیشرفت در مقایسه با برنامه‌های قبلی، بهتر است، گفت: نظارت بر اجرای برنامه و کمک به دولت برای انجام آن، نیازمند کمک‌های همه‌جانبه مرکز پژوهش‌هاست.

رئیس مجلس شورای اسلامی، افزایش همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس با دولت برای اصلاح کارها را ضروری دانست.