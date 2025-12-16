پخش زنده
رئیس مجلس شورای اسلامی در آیین تجلیل از پژوهشگران برتر مرکز پژوهشهای مجلس، بر ضرورت افزایش همکاری این مرکز با دولت برای اصلاح کارها تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای قالیباف در آیین تجلیل از پژوهشگران برتر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برنامه هفتم پیشرفت در مقایسه با برنامههای قبلی، بهتر است، گفت: نظارت بر اجرای برنامه و کمک به دولت برای انجام آن، نیازمند کمکهای همهجانبه مرکز پژوهشهاست.
رئیس مجلس شورای اسلامی، افزایش همکاری مرکز پژوهشهای مجلس با دولت برای اصلاح کارها را ضروری دانست.