حزب حاکم کارگر در انگلیس، با جدایی ۵ نفر از اعضای شورای شهر در لندن از این حزب و پیوستن به حزب سبز، متحمل شکستی دیگر شد که کارشناسان آن را دردناک توصیف می‌کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ سیاست‌های حزب حاکم کارگر انگلیس، موجب نارضایتی شماری از مردم و سیاستمداران در این کشور شده است و به همین علت، آرای این حزب در حال ریزش است.

روزنامه ایندیپندنت نوشت: با جدا شدن مردم و شماری از سیاستمداران انگلیسی از حزب کارگر، پیش بینی می‌شود کنترل این حزب بر شورا‌های شهری در انگلیس، در انتخابات سال آینده از بین برود.

به نوشته این روزنامه، انتظار می‌رود در انتخابات شورا‌های شهری در ماه می‌ سال آینده شهر لندن به مرکز اصلی رقابت دو حزب کارگر و سبز مبدل شود.

ایندیپندنت نوشت: "زاک پولانسکی" ، رهبر حزب سبز، از اعضای شورا‌های شهری محله "برنت" جدا شده از حزب کارگر و پیوستن آنان به این حزب، استقبال کرد.

ایندیپندنت افزود: با کاهش محبوبیت حزب حاکم کارگر، در انتخابات شورا‌های شهری انگلیس که در سال آینده برگزار خواهد شد، ممکن است حتی منصب نخست وزیری "کایر استارمر"، رهبر این حزب نیز از دست برود.

به نوشته این روزنامه، " زاک پولانسکی "، رهبر حزب سبز گفت این جدایی‌ها از حزب کارگر، نشانه‌ای از روندی است که در سراسر انگلیس در جریان است.

گزارش‌های منتشر شده در انگلیس نشان می‌دهد شمار درخواست عضویت در حزب سبز انگلیس که تنها حزب حامی حقوق فلسطینیان و ضد اقدامات اسرائیل علیه فلسطینیان است به سرعت در حال افزایش است.

سیاست‌های حزب حاکم کارگر انگلیس در حمایت از اسرائیل برخلاف وعده‌های انتخاباتی موجب رویگردانی مردم از این حزب شده است و در اغلب انتخابات محلی و میان دوره‌ای اخیر شکست سنگینی را متحمل شد تا جایی که حتی اعضای حزب کارگر برای جذب افراد جدا شده موضوع تغییر استارمر نخست وزیر و سکاندار این حزب را در دستور کار قرار داده‌اند.

این در حالی است که استارمر نخست وزیر انگلیس و رهبر حزب حاکم کارگر شهریور ماه امسال در پی فشار افکار عمومی بیش از هفت دهه پس از به رسمت شناختن رژیم اسرائیل، تشکیل دولت مستقل فلسطینی را به رسمیت شناخت، اما شواهد نشان داده است این اقدامات هم نتوانست کمکی به محبوبیت او نزد افکار عمومی و به ویژه حامیان حقوق فلسطینیان کند.