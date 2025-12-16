لغزندگی جاده در محور کرمان به راور منجر به واژگونی سواری کوئیک شد که ۲ نفر در این حادثه مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، عصر امروز، ۲۵ آذرماه ساعت ۱۴:۰۰، لغزندگی جاده در محور کرمان به راور منجر به واژگونی سواری کوئیک شد که ۲ نفر در این حادثه مصدوم شدند.

خوشبختانه حال هر دومصدوم این حادثه مساعد می باشد و توسط کارشناسان اورژانس پیش بیمارستانی در محل درمان شدند.

لطفا هنگام بارندگی و لغزندگی جاده ، با سرعت کم، فاصله زیاد حرکت کنید ،آرام و نرم ترمز کنید و ازحرکات ناگهانی بپرهیزید.