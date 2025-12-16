به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان ؛ هادی حق شناس به همراه مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان، نماینده و فرماندار آستانه اشرفیه و جمعی از مسئولان، به منزل شهیدان کریم و رحیم آذر زرتشت در آستانه اشرفیه رفت و با مادر این شهیدان دیدار کرد.

استاندار در این دیدار که با هدف تکریم مقام شامخ شهدا و قدردانی از صبر و ایثار خانواده‌های معظم شهدا انجام شد، بر لزوم تداوم راه شهدا در حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

هادی حق شناس با اشاره به عظمت و جایگاه والای شهدا گفت: شهدای عزیز ما با نثار جان خود، امنیت و آرامش امروز کشور را تضمین کردند و امروز وظیف ماست تا ادامه دهنده راه آنان باشیم.

در این دیدار، مادر شهیدان رحیم و کریم آذر زرتشت به بیان خاطراتی از فرزندان شهید خود پرداخت.

شهید کریم آذر زرتشت متولد ۳ فروردین سال ۱۳۴۱ در ۱ آبان ۱۳۶۲ در منطقه مریوان به شهادت رسید و شهید رحیم آذرزرتشت ۱۰ شهریور ۱۳۶۵ در عملیات کربلای ۲ در منطقه حاج عمران در به فیض رفیع شهادت نائل آمد.