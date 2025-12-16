به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان در جریان تولید یک اثر سینمایی با محوریت زندگی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، محوطه سازمان اسناد ملی کرمان به‌عنوان یکی از لوکیشن‌های فیلم‌برداری مورد استفاده قرار گرفت.

فضای معماری و بافت محیطی این مجموعه، به‌دلیل شباهت چشمگیر با حال‌وهوای سال‌های ابتدایی زندگی و دوران جوانی سردار سلیمانی، امکان بازآفرینی دقیق‌تر آن مقطع تاریخی را برای گروه فیلم‌سازی فراهم کرده است.

انتخاب این لوکیشن، به‌واسطه ظرفیت‌های بصری و هویتی موجود، نقش مؤثری در باورپذیری فضاسازی فیلم ایفا کرده و جلوه‌ای واقعی‌تر از زیست‌بوم اجتماعی و فرهنگی آن دوره را به تصویر می‌کشد.