آیین اختتامیه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی سینمای مستند «سینماحقیقت»، با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مدیران، مستندسازان و داوران ایرانی و خارجی در تالار وحدت برگزار شد؛

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، آیین اختتامیه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی سینمای مستند ایران «سینماحقیقت» عصر امروز در تالار وحدت برگزار شد.

در این مراسم چهره‌هایی همچون سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رائد فریدزاده، رئیس سازمان سینمایی، همایون اسعدیان، مهدی شفیعی، منوچهر شاهسواری، حبیب ایل‌بیگی، حامد جعفری، علیرضا اسماعیلی و جمعی از داوران و مستندسازان کشور حضور داشتند.



برنامه اختتامیه با اجرای پرفورمنسی بر اساس شعری از نیما یوشیج و اجرای زنده فرزاد حسنی آغاز شد.

محمد حمیدی‌مقدم، دبیر نوزدهمین دوره جشنواره، در سخنانی با قدردانی از همراهی فیلمسازان جوان و پیشکسوت گفت: «در این دوره نسلی تازه از مستندسازان ایرانی با آثار متنوع و دیدگاه‌های گوناگون، تصویری چندوجهی از ایران و جهان را خلق کردند.»

وی با اشاره به حضور مهمانان خارجی از کشور‌های مختلف افزود: «سینماحقیقت توانسته است به یکی از مهم‌ترین رویداد‌های هنری ایران و خاورمیانه تبدیل شود؛ جایی که تعامل فرهنگی، همدلی و ثبت واقعیت‌ها در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کند.»

حمیدی‌مقدم همچنین از بخش ویژه «ایران» یاد کرد و گفت: «با ادای احترام به ایران عزیز، ما از سرزمین مادری سخن گفتیم؛ جایی که هم فرهنگ و تاریخ ما را در خود جای داده و هم انعکاسی از مقاومت و همدلی ملت ایران در برابر رنج‌ها و بحران‌هاست.»

در ادامه این مراسم، جوایز بخش‌های مختلف جشنواره به برگزیدگان اهدا شد.

جایزه ویژه شبکه مستند به فیلم «برای ابراهیم» به کارگردانی علی‌محمد صادقی رسید و جایزه معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری به «چهارراه حوادث» به کارگردانی فرشاد اکتسابی تعلق گرفت.

در بخش عکس نیز اصغر بشارتی، امیرحسین یوسفی و پژمان مولایی مورد تجلیل قرار گرفتند.

در بخش بین‌الملل، تندیس بهترین مستند نیمه‌بلند به «کوروش» به کارگردانی سپیده سپهی تعلق گرفت و جایزه ویژه بخش بین‌الملل به فیلم «کسوف ماه سرخ» از بلژیک اهدا شد.

فیلم‌های مستندی از غزه، فرانسه، فلسطین و قطر نیز در این بخش مورد تقدیر قرار گرفتند.

رشید مشهراوی، داور فلسطینی جشنواره، در سخنانی از حمایت ایران از تولید مستند‌های مرتبط با مردم غزه قدردانی کرد و گفت: «حضور در این جشنواره را همکاری فرهنگی میان ایران و فلسطین می‌دانم.»

در بخش ایران نیز مستند‌های «راش»، «نجوای چیزها» و «ارس رود خروشان» لوح تجلیل دریافت کردند.

تندیس طلایی شهید آوینی به مستند «آبراه کوچکی در میان هور» به کارگردانی مرتضی پایه‌شناس اهدا شد و زینب سلیمانی، فرزند سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، جایزه سرباز وطن را به امیر دریادار ناصر سرنوشت، شخصیت اصلی فیلم «عمق میدان»، تقدیم کرد.