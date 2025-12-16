پایان نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» با ادای احترام به «ایران»
آیین اختتامیه نوزدهمین جشنواره بینالمللی سینمای مستند «سینماحقیقت»، با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مدیران، مستندسازان و داوران ایرانی و خارجی در تالار وحدت برگزار شد؛
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما،
در این مراسم چهرههایی همچون سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رائد فریدزاده، رئیس سازمان سینمایی، همایون اسعدیان، مهدی شفیعی، منوچهر شاهسواری، حبیب ایلبیگی، حامد جعفری، علیرضا اسماعیلی و جمعی از داوران و مستندسازان کشور حضور داشتند.
برنامه اختتامیه با اجرای پرفورمنسی بر اساس شعری از نیما یوشیج و اجرای زنده فرزاد حسنی آغاز شد.
محمد حمیدیمقدم، دبیر نوزدهمین دوره جشنواره، در سخنانی با قدردانی از همراهی فیلمسازان جوان و پیشکسوت گفت: «در این دوره نسلی تازه از مستندسازان ایرانی با آثار متنوع و دیدگاههای گوناگون، تصویری چندوجهی از ایران و جهان را خلق کردند.»
وی با اشاره به حضور مهمانان خارجی از کشورهای مختلف افزود: «سینماحقیقت توانسته است به یکی از مهمترین رویدادهای هنری ایران و خاورمیانه تبدیل شود؛ جایی که تعامل فرهنگی، همدلی و ثبت واقعیتها در کنار یکدیگر معنا پیدا میکند.»
حمیدیمقدم همچنین از بخش ویژه «ایران» یاد کرد و گفت: «با ادای احترام به ایران عزیز، ما از سرزمین مادری سخن گفتیم؛ جایی که هم فرهنگ و تاریخ ما را در خود جای داده و هم انعکاسی از مقاومت و همدلی ملت ایران در برابر رنجها و بحرانهاست.»
در ادامه این مراسم، جوایز بخشهای مختلف جشنواره به برگزیدگان اهدا شد.
جایزه ویژه شبکه مستند به فیلم «برای ابراهیم» به کارگردانی علیمحمد صادقی رسید و جایزه معاونت راهبردی ریاستجمهوری به «چهارراه حوادث» به کارگردانی فرشاد اکتسابی تعلق گرفت.
در بخش عکس نیز اصغر بشارتی، امیرحسین یوسفی و پژمان مولایی مورد تجلیل قرار گرفتند.
در بخش بینالملل، تندیس بهترین مستند نیمهبلند به «کوروش» به کارگردانی سپیده سپهی تعلق گرفت و جایزه ویژه بخش بینالملل به فیلم «کسوف ماه سرخ» از بلژیک اهدا شد.
فیلمهای مستندی از غزه، فرانسه، فلسطین و قطر نیز در این بخش مورد تقدیر قرار گرفتند.
رشید مشهراوی، داور فلسطینی جشنواره، در سخنانی از حمایت ایران از تولید مستندهای مرتبط با مردم غزه قدردانی کرد و گفت: «حضور در این جشنواره را همکاری فرهنگی میان ایران و فلسطین میدانم.»
در بخش ایران نیز مستندهای «راش»، «نجوای چیزها» و «ارس رود خروشان» لوح تجلیل دریافت کردند.
تندیس طلایی شهید آوینی به مستند «آبراه کوچکی در میان هور» به کارگردانی مرتضی پایهشناس اهدا شد و زینب سلیمانی، فرزند سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، جایزه سرباز وطن را به امیر دریادار ناصر سرنوشت، شخصیت اصلی فیلم «عمق میدان»، تقدیم کرد.
همچنین با حضور داوران بخش ملی اهدای جوایز این بخش آغاز شد:
ابراهیم حصاری برای کارگردانی فیلم «فصل انگور» جایزه بهترین کارگردانی مستند کوتاه را دریافت کرد.
بهترین کارگردانی فیلم مستند نیمه بلند به سپیده سپهی برای کارگردانی فیلم «کوروش» اهدا شد.
حامد سعادت پژوهشگر فیلم «جنگل قائم» جایزه بهترین پژوهش فیلم مستند را دریافت کرد.
آرش اسحاقی برای گویندگی و نویسندگی فیلم «پیکار با پیکر» و علی کهن برای گویندگی فیلم «جنگل قائم» تندیس دریافت کردند.
آرش قاسمی تندیس بهترین صداگذاری را برای فیلم «لاماسو» دریافت کرد.
افشین عزیزی و آرش عزیزی برای موسیقی فیلم «نامش زن» تندیس بهترین موسیقی را دریافت کردند.
تندیس بهترین تدوین به علی فراهانی صدر برای تدوین فیلم «رویای ناتمام» اهدا شد.
تندیس بهترین فیلمبرداری به فرشاد افشینپور برای فیلمبرداری فیلم «البرز وحشی» اهدا شد.
تندیس جشنواره و دیپلم افتخار و جایزه ویژه هیات داوران به سارا طالبیان برای کارگردانی فیلم «رویای ناتمام» اهدا شد.
هیمن خالدی برای کارگردانی فیلم «بالهای آوازخوان» تندیس بهترین کارگردانی مستند بلند را دریافت کرد.
نشان فیروزه بهترین فیلم سینماحقیقت به مهدی عوضزاده، هاشم مسعودی و مجتبی احسانی برای تهیهکنندگی فیلم «برای دخترم» اهدا شد.
سپس سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اهدای یک تابلو از نصیر حیدریان که سوژه فیلم «نصیر، سمفونی پنجم» بود تجلیل کرد.
در ادامه محمد حمیدیمقدم به پاسداشت تجلیل مقام زن مخاطبان را به تماشای فیلم «بدون گریم» دعوت کرد و گفت: این فیلم خیلی موثر بود و هیچکس نمیتواند این فیلم را نبیند زیرا نقش مادر را به خوبی به تصویر میکشد. این فیلم چیزی را نشان میدهد که در دنیا نمونهاش نیست.
در بخش دیگری از مراسم، دبیر جشنواره از فیلم «بازگشت گور ایرانی» به کارگردانی فتحالله امیری و نیما عسگری تقدیر کرد.
پس از آن تقدیر ویژه دبیر از محمود رحمانی برای ساخت مستند مثل یک بهمن انجام شد.
دبیر همچنین از محمدصادق اسماعیلی برای کارگردانی آگیرا و معین کریمالدینی کارگردان زیر درخت لور تقدیر کرد.
در بخش دیگر، بازی برندهها ساخته احسان صدیقی از سوی دبیر تقدیر شد.
محمد صوفی، همایون اسعدیان و منوچهر شاهسواری در کنار محمد حمیدی مقدم برای اهدای جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران روی صحنه رفتند.این جایزه به کابوک ساخته جعفر صادقی اهدا شد، این فیلم با سرمایهگزاری مرکز گسترش و جعفر صادقی تولید شده است.