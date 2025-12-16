رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی کشور رفتار‌های غیر معقول و خارج از عرف و مهمتر از همه نبود آموزش و آگاهی کافی در خصوص محیط زیست و مخاطرات آن را علت اصلی همه تغییرات اقلیمی و بحران‌ها در کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،احد وظیفه گفت:از زمانی که انسان‌ها به چرخه طبیعت و محیط زیست وارد شدند اقلیم را به خطر انداخته‌اند و تنها راه اصلی کاهش این مخاطرات آموزش از سنین ابتدایی و از مدارس است.

وظیفه مهمترین راهکار برای کاهش مخاطرات اقلیمی را استفاده از انرژی‌های پاک مانند باد ، خاک و نورخورشید دانست و گفت: هر چه سریعتر در خصوص چگونگی استفاده از انرژی‌های پاک آموزش‌های لازم به مردم و حتی مسئولان داده شود و به همان میزان از مخاطرات اقلیمی و بحران‌هایی که در چند سال اخیر با آنها رو‌برو بوده‌ایم کاسته خواهد شد.

محمد حسین حسن زاده مدیر کل محیط زیست آذربایجان شرقی هم با اشاره به اینکه هنوز عمق فاجعه در استان و در کشور جدی گرفته نشده است گفت: متاسفانه هنوز سیستم برنامه ریزی و سیاست جامعی وجود ندارد و همه دیتا‌ها قدیمی بوده و مطالعه و سیاستگزاری جدید و اساسی برای مقابله یا کاهش مخاطرات در کشور برنامه ریزی نشده است.

گفتنی است نشست علمی تخصصی با ارائه ۷ مقاله توسط اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های تبریز و شمال غرب کشور در تبریز برگزار شد.