استاندار مازندران در مسیر سفر به ازبکستان، گفتوگوهای اقتصادی با فعالان و بازرگانان استان را برای توسعه همکاریهای دوجانبه آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سفر هیأت تجاری و اقتصادی مازندران به ریاست استاندار و رئیس پارلمان بخش خصوصی استان به مقصد تاشکند، پایتخت ازبکستان، بهصورت رسمی آغاز شد؛ سفری که از همان لحظه پرواز با گفتوگوهای کاری و تعاملات اقتصادی میان اعضای هیأت همراه بود.
استاندار مازندران در طول مسیر هوایی با فعالان اقتصادی، مدیران و بازرگانان حاضر در هیأت به تبادل نظر پرداخت و گفت: این سفر با هدف توسعه همکاریهای دوجانبه، جذب سرمایهگذاری و افزایش مبادلات تجاری میان مازندران و ازبکستان انجام میشود.
وی افزود: آغاز مباحث کاری از پرواز، نشاندهنده جدیت استان برای بهرهبرداری حداکثری از فرصتهای اقتصادی پیشرو است.
هیأت تجاری مازندران پس از ورود به تاشکند، برنامه فشردهای از نشستها و دیدارهای رسمی را در دستور کار دارد که تمرکز آن بر شناسایی ظرفیتهای مشترک و ایجاد سازوکارهای عملی همکاری خواهد بود.
بر اساس این گزارش، ازبکستان یکی از کشورهای هدف صادراتی مازندران به شمار میرود و این سفر با هدف ایجاد کارگروههای مشترک در حوزههای کشاورزی، تجارت و گردشگری برنامهریزی شده است. تسهیل مجوزها و تدوین استانداردهای مشترک میان دو طرف نیز از محورهای مورد پیگیری خواهد بود.
استان فرغانه بهعنوان قطب کشاورزی ازبکستان، ظرفیتهای مناسبی برای همکاری در صنایع تبدیلی غذایی و نساجی دارد و در این سفر، پیشنهاد ایجاد پایانه مشترک لجستیک در این استان مطرح میشود تا محصولات مازندران بهصورت مستقیم در بازارهای آسیای میانه توزیع شود و کالاهای ازبکستانی نیز از مسیر بندر امیرآباد به خلیج فارس صادر شود.
همچنین قرار است دو توافقنامه همکاری میان استان مازندران و استانهای تاشکند و فرغانه به امضا برسد که میتواند زمینهساز توسعه تجارت، سرمایهگذاری مشترک و گسترش مبادلات اقتصادی میان ایران و ازبکستان باشد.