سومین جشنواره جهادگران علم و فناوری در کوهدشت
سومین جشنواره جهادگران علم و فناوری سپاه ناحیه کوهدشت در سالن ارشاد این شهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، سومین جشنواره جهادگران علم و فناوری با هدف تجلیل از تلاشهای علمی، تقویت روحیه جهادی و شناسایی ظرفیتهای فناورانه شهرستان برگزار شد.
حجت الاسلام مفید مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان در سخنانی با تأکید بر نقش علم و فناوری در پیشرفت کشور گفت: امروزه جهاد علمی در کنار جهاد فرهنگی واقتصادی مسیر تحقق استقلال علمی کشور است و این موضوع همواره در تقابل با جبهه استکباری و نظام استعماری غرب قرار دارد.
حجت الاسلام مفید در ادامه افزود: به فضل الهی و با کوشش و مجاهدت مردم و انقلاب اسلامی نام ایران در همه زمینه های علمی و فناوری در جهان جایگاهی رفیع و بزرگ دارد.
حجت الاسلام مفید همچنین در دیدار با حجت الاسلام سپهوند امام جمعه کوهدشت نیز جایگاه علمی معنوی و تاریخی این شهرستان را مفید و ارزشمند داتست و گفت: همه وظیفه داریم با پرهیز از حواشی در مسیر خدمت به مردم تلاش کنیم .
دیدار با مادر شهیدان سعادت و احمد قبادی و بازدید از نمایشگاه دستاوردهای علمی و پزوهشی دانش آموزی از دیگر بر نامههای سفر حجت الاسلام مفید مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان لرستان بود.