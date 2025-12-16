به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، سومین جشنواره جهادگران علم و فناوری با هدف تجلیل از تلاش‌های علمی، تقویت روحیه جهادی و شناسایی ظرفیت‌های فناورانه شهرستان برگزار شد.

حجت الاسلام مفید مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان در سخنانی با تأکید بر نقش علم و فناوری در پیشرفت کشور گفت: امروزه جهاد علمی در کنار جهاد فرهنگی واقتصادی مسیر تحقق استقلال علمی کشور است و این موضوع همواره در تقابل با جبهه استکباری و نظام استعماری غرب قرار دارد.





حجت الاسلام مفید در ادامه افزود: به فضل الهی و با کوشش و مجاهدت مردم و انقلاب اسلامی نام ایران در همه زمینه ها‌ی علمی و فناوری در جهان جایگاهی رفیع و بزرگ دارد.

حجت الاسلام مفید همچنین در دیدار با حجت الاسلام سپهوند امام جمعه کوهدشت نیز جایگاه علمی معنوی و تاریخی این شهرستان را مفید و ارزشمند داتست و گفت: همه وظیفه داریم با پرهیز از حواشی در مسیر خدمت به مردم تلاش کنیم .