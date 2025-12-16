۱۲ اکیپ عملیاتی از شرکت توزیع نیروی برق این شهر، با حضور شبانه‌روزی و تلاش بی‌وقفه، برق پایدار را برای شهروندان کرمانی تأمین کردند

به‌ گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان حسین زمزم، مدیر اتفاقات شرکت توزیع نیروی برق کرمان گفت: در بارندگی‌های اخیر، ۶ اکیپ عملیاتی از واحد اتفاقات برق کرمان و ۶ اکیپ پشتیبان از امورهای برق مناطق شمال‌غرب، جنوب‌غرب و شرق کرمان به‌صورت شبانه‌روزی در آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند و مشغول رفع موارد و تأمین برق پایدار برای شهروندان کرمانی هستند

.وی افزود: اکیپ‌ها با روحیه‌ای جهادی و احساس مسؤولیت مثال‌زدنی، از نخستین لحظات بارش در سطح شهر حاضر شدند و در کمترین زمان ممکن نسبت به رفع خاموشی‌ها، ایمن‌سازی شبکه و برق‌رسانی مجدد به نقاط حساس اقدام کردند

.زمزم ضمن قدردانی از همکاران و همراهی مردم کرمان خاطرنشان کرد: پایداری شبکه برق در شرایط نامساعد جوی نتیجه آمادگی کامل، هماهنگی دقیق و تلاش جمعی همه همکاران حوزه اتفاقات و امورهای مناطق است..