قائم مقام ستاد مرکزی اعتکاف با اشاره به اینکه شعار امسال اعتکاف، معنویت، اتحاد و استقامت است گفت:با توجه به مصادف شدن ۱۳ رجب سالروز ولادت امام علی (ع) با ۱۳ دی‌ماه سالروز شهادت سردار سلیمانی، یادواره شهدای اقتدار نیز همزمان با مراسم معنوی اعتکاف در مسجد امام حسن عسکری (ع) برگزار می‌شود.

شعار محوری امسال اعتکاف، معنویت، اتحاد و استقامت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت‌الاسلام سید باقر تکیه‌ای، اعتکاف را فرصتی ارزشمند برای روایت و پیشرفت فرهنگی کشور و ایجاد ظرفیت معنوی برای جوانان و نوجوانان دانست و گفت: اعتکاف در سال‌های اخیر با استقبال بیشتری مواجه شده و در حال گسترش است.

وی با بیان این‌که ۶۱ درصد معتکفان بانوان هستند، اضافه کرد: علاوه بر مساجد عمومی، برخی مساجد به‌صورت اختصاصی برای گروه‌های سنی یا قشری مانند دانش‌آموزان پسر و دختر، دانشجویان و اعتکاف مادر و دختری پیش‌بینی شده است؛ این اقدام ضمن فرهنگ‌سازی، دغدغه‌های خانواده‌ها را نیز پاسخ می‌دهد.

حجت‌الاسلام تکیه‌ای با اشاره به اینکه ثبت‌نام تا ۲۸ آذر از طریق سامانه الکترونیکی ستاد مرکزی اعتکاف انجام می‌شود گفت: پذیرش بر اساس ظرفیت مساجد و اولویت ثبت‌نام انجام می‌شود و فقط برای مسجد مقدس جمکران به دلیل استقبال بالا، قرعه‌کشی انجام خواهد شد.

وی با اشاره به شعار امسال اعتکاف «معنویت، اتحاد و استقامت»، گفت: این شعار در سطح گفتمانی و برنامه‌های عملیاتی اعتکاف مدنظر قرار گرفته و با توجه به مصادف شدن ۱۳ رجب سالروز ولادت امام علی (ع) با ۱۳ دی‌ماه سالروز شهادت سردار سلیمانی، یادواره شهدای اقتدار نیز همرمان با مراسم معنوی اعتکاف در مسجد امام حسن عسکری (ع) برگزار می‌شود.