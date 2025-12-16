پخش زنده
تیم سالمندانِ هیأت ورزشهای همگانی رشت، در مسابقات ملیِ مهارتهایِ چالشی مثبت شصت خوش درخشید.
به گزارش خبرگزرای صدا وسیمای گیلان؛ در پایانِ نخستین دورهی مسابقات مهارتهایِ چالشی «مثبت شصت» کشور که باحضور ورزشکارانی از ۲۸ استان، به میزبانی استان کرمانشاه (شهرستان قصرشیرین) و زیر نظر فدراسیون ورزشهایِ همگانی کشور، برگزار شد، تیم کمیتهی سالمندانِ هیات ورزشهای همگانی شهرستان رشت، در بخش بانوان و آقایان با عملکردی درخشان، موفق به کسبِ سه عنوانِ ملی شد.
در بخش بانوان، پروانهی یکتا، به مقام اول رسید و نرگس رفیعی، مقام دوم را کسب کرد و در بخشِ آقایان نیز، جمشیدِ پورحسین، موفق به کسبِ مقام دومِ کشوری شد