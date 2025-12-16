به گزارش خبرگزرای صدا وسیمای گیلان؛ در پایانِ نخستین دوره‌ی مسابقات مهارت‌هایِ چالشی «مثبت شصت» کشور که باحضور ورزشکارانی از ۲۸ استان، به میزبانی استان کرمانشاه (شهرستان قصرشیرین) و زیر نظر فدراسیون ورزش‌هایِ همگانی کشور، برگزار شد، تیم کمیته‌ی سالمندانِ هیات ورزش‌های همگانی شهرستان رشت، در بخش بانوان و آقایان با عملکردی درخشان، موفق به کسبِ سه عنوانِ ملی شد.

در بخش بانوان، پروانه‌ی یکتا، به مقام اول رسید و نرگس رفیعی، مقام دوم را کسب کرد و در بخشِ آقایان نیز، جمشیدِ پورحسین، موفق به کسبِ مقام دومِ کشوری شد