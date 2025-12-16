پخش زنده
علی احسانی، استاد شیمی و عضو هیئت علمی با تعهد به وطن و بودن درفهرست یک درصد دانشمندان برتر جهان همچنان به تربیت نیروی انسانی متخصص در دانشگاه قم مشغول است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دکتر احسانی متولد شهر قم است و پس از پایان تحصیلات عالی در تهران، با وجود دریافت دعوتنامههای متعدد از دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشورهای پیشرفته، تصمیم به ادامه فعالیت علمی در ایران گرفت و به زادگاه خود بازگشت.
وی بر اهمیت نقش دانشمندان در توسعه علمی کشور تأکید دارد و معتقد است پیشرفت پایدار، بدون حضور و تعهد نخبگان در داخل کشور امکانپذیر نیست.
احسانی همچنین افزود: در مقابل افزایش بودجههای پژوهشی و توجه ویژه تصمیم گیران و مسئولان به پژوهشگران و نخبگان علمی کشور باید در دستور کار قرار گیرد تا شاهد مهاجرت فناوران و نخبگان نباشیم.
این پژوهشگر برتر کشور تاکنون ۲۰۵ مقاله علمی بینالمللی منتشر کرده و تعداد ارجاعات علمی به آثار وی به ۱۰ هزار و ۹۲۱ مورد رسیده است. همچنین دکتر احسانی سابقه داوری علمی در ۷۵ مجله معتبر نمایهشده در ISI را در کارنامه خود دارد.
وی در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۴۰۲ به عنوان پژوهشگر برتر استان قم معرفی شده و هماکنون به همراه گروهی از دانشجویان خود در مقاطع مختلف تحصیلی، در حال اجرای طرحهای پژوهشی متعددی از جمله ساخت ابرخازنها، باتریهای نوری و قابل انعطاف و نیز تلفیق علم شیمی با هوش مصنوعی برای تشخیص زودهنگام سرطان است.
دکتر علی احسانی از جمله پژوهشگرانی است که با وجود جایگاه علمی بینالمللی، فعالیت در داخل کشور را برگزیده و نقش مؤثری در تربیت نیروی انسانی متخصص و توسعه پژوهشهای کاربردی ایفا میکند.