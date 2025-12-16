امروز: -
جشنواره نور پایتخت در بوستان ملت

جشنواره نور پایتخت در بوستان ملت از ۲۳ آذرماه میزبان شهروندان است تا شب‌ها از این جلوه‌های زیبا بازدید کنند. در این جشنواره تعداد ۱۵۴ درخت بوستان ملت با ۶۱ هزار متر ریسه هفت‌رنگ نورپردازی شده است.
عکاس :زهرا سادات راد
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ - ۲۳:۰۳
