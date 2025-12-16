به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مسئول انجمن سینمای جوان خرم‌آباد گفت: آثار منتخب نوزدهمین دوره جشنواره «سینماحقیقت» در ۳ شهر لرستان و در ۲ سانس ۱۶ و ۱۸ به نمایش درمی‌آید.

غلامرضا نعمت‌پور افزود: در روز‌های ۷ و ۸ دی فیلم‌های «کوروش» به کارگردانی سپیده سپهی، «دیدار بلوط» به کارگردانی فرهاد ورهرام، «دخترک» به کارگردانی فرزاد رضایی، «فصل انگور» به کارگردانی ابراهیم حصاری، «آخرین کلک» به کارگردانی عباس رفیعی، «رویای ناتمام» به کارگردانی سارا طالبیان، «موسیلی» به کارگردانی الهه اذکاری، «بال‌های آوازخوان» به کارگردانی هیمن خالدی، «جایی برای ایستادن» به کارگردانی آرمان قلی‌پور، «کابوک» به کارگردانی جعفر صادقی، «در معرکه» به کارگردانی وحید فرجی، «صغری رئیس» به کارگردانی سید صادق کاظمی در سینمای شهر‌های خرم‌آباد (سینما کیو)، بروجرد (فلسطین) و کوهدشت (امید)، به نمایش درمی‌آید.

وی افزود: این آثار با استفاده از ظرفیت گروه سینمایی «هنر و تجربه» به نمایش درمی‌آید.