شرکت عمران، آب و خدمات کیش اعلام کرد: نیرو‌های عملیاتی با صدور هشدار قرمز با حضور میدانی در معابر و نقاط حساس در آماده باش کامل قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی شرکت عمران آب و خدمات کیش اعلام کرد: نیروهای عملیاتی با به‌کارگیری تجهیزات و امکانات لازم، در حال پایش مستمر معابر، مدیریت آب‌های سطحی، پیشگیری از بروز خطرات احتمالی و رسیدگی فوری به موارد اضطراری هستند و تا بازگشت شرایط جوی به وضعیت عادی، فعالیت‌ها شبانه‌روزی ادامه دارد.

با هدف تسریع در رسیدگی به مطالبات مردمی، ساکنان کیش می‌توانند با مشاهده هرگونه مشکل ناشی از تشدید بارندگی ها، موضوع را با سامانه ۱۳۷ اطلاع‌رسانی کنند تا نیرو‌های عملیاتی با حضور در محل اقدامات لازم را انجام دهند.