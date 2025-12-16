،جلسه فوق‌العاده مدیریت بحران جهاد کشاورزی شهرستان بم با محوریت بررسی وضعیت بارندگی‌ها و احتمال وقوع سیل برگزار شد

.

به گزارش خبرگزاری صداوسبمای مرکز کرمان در این نشست که با حضور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بم، رؤسای واحدها و کارشناسان تخصصی برگزار گردید، آخرین وضعیت نقاط پرخطر حوزه کشاورزی از جمله مزارع، باغات، قنوات و مسیرهای آب‌بر مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت.

رخشان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بم، با اشاره به شدت بارش‌های اخیر و افزایش احتمال وقوع سیل گفت:

«با توجه به شرایط جوی و هشدارهای هواشناسی، تمامی واحدهای تابعه در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و اطلاع‌رسانی سریع و دقیق به بهره‌برداران باید در اولویت کاری همه بخش‌ها باشد.»

در این جلسه، کارشناسان ضمن ارائه گزارش‌های تخصصی، اقدامات پیشگیرانه و اضطراری از جمله پاکسازی مسیرهای آب‌رو، تقویت بندهای خاکی، پایش مستمر وضعیت مزارع و هشدار به کشاورزان را تشریح کردند.

رخشان در پایان بر ضرورت هماهنگی کامل با دستگاه‌های امدادی و مدیریت بحران شهرستان تأکید کرد تا در صورت وقوع سیلاب احتمالی، از وارد آمدن خسارات جدی به بخش کشاورزی جلوگیری شود.