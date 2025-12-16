فرماندار سیاهکل از رانندگان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیرچرخ به همراه داشته باشند و از سفر‌های غیرضروری خودداری کنند .

حضور نیرو‌های امدادی در محور برفی سیاهکل به دیلمان، مسافران در حال دریافت خدمات

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، فرماندار سیاهکل از آغاز بارش برف در محور سیاهکل به دیلمان خبر داد و گفت: با توجه به شرایط جوی، نیرو‌های خدمات‌رسان از جمله جمعیت هلال‌احمر، اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و همچنین بسیج مردمی با تمام تجهیزات و نیرو‌های لازم در آماده‌باش کامل قرار دارند.

زهرا میراعلمی افزود: تمهیدات لازم برای حفظ ایمنی تردد و جلوگیری از بروز هرگونه مشکل احتمالی اندیشیده شده و عوامل اجرایی به‌صورت مستمر در حال رصد وضعیت محور هستند.

وی از رانندگان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیرچرخ به همراه داشته باشند و از سفر‌های غیرضروری خودداری کنند.

فیلم امدادرسانی را اینجا ببینید.