با توجه به هشدار قرمز بارندگی، رعایت نکات زیر برای محافظت از تراکتورها و ماشین‌آلات کشاورزی ضروری است:

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سازمان جهاد کشاورزی در اطلاعیه ای اقدامات فوری قبل از بارندگی را چنین بیان کرد

۱. جابجایی به محل امن:· تجهیزات را به بلندترین نقطه مزرعه یا جایگاه مسقف و دور از مناطق سیل‌گیر منتقل کنید.

· از پارک در کنار رودخانه‌ها، مسیل‌ها یا پایین‌دست‌ها خودداری شود.

۲. مراقبت از سیستم‌های حیاتی:

· دریچه‌های هوا، اگزوز و منافذ الکتریکی را با پوشش ضدآب بپوشانید.

· اگر امکان جابجایی نیست، حداقل باتری، کنترل‌پنل و صندلی را جدا کرده و به محل خشک منتقل کنید.

۳. ترمز و ثابت‌سازی:

· ترمزها را کاملاً فعال کنید.

· در صورت پارک در شیب، از سنگ یا چوب زیر چرخ‌ها برای جلوگیری از حرکت استفاده نمایید.

اقدامات حین بارندگی:

۴. عدم تردد غیرضروری:

· از رفتن به مزارع با تراکتور در شرایط بارندگی جدا خودداری کنید.

· خطر لغزش در زمین‌های خیس و گرفتار شدن در گل بالا است.

۵. قطع ارتباط با منابع برق:

· اگر تجهیزات به برق متصل هستند، ارتباط را قطع کنید تا از خطر برق‌گرفتگی جلوگیری شود.

پس از بارندگی:

۶. بررسی قبل از روشن کردن:

· قبل از راه‌اندازی، وضعیت آب‌بندی، سوخت، روغن و سیستم برق را چک کنید.

· از خشک بودن سوکت‌ها و اتصالات اطمینان حاصل نمایید.

۷. پاکسازی گل و لای:

· گل‌های چسبیده به رادیاتور، سیستم خنک‌کننده و قطعات متحرک را کاملاً پاک کنید

راه‌حل‌های بلندمدت:

۸. ساخت سایه‌بان یا گاراژ(هانگار):

· سرمایه‌گذاری برای ساخت پناهگاه ثابت برای ماشین‌آلات.

۹. سیستم زهکشی اطراف پارکینگ:

· ایجاد شیب‌بندی و کانال‌های هدایت آب در اطراف محل استقرار تجهیزات.

۱۰. بیمه تجهیزات:-مطمئن شوید که پوشش بیمه‌ای خسارات ناشی از سیل و باران‌های سنگین را شامل می‌شود.

در شرایط اضطراری:· در صورت گیر کردن در سیلاب، تراکتور را رها کرده و به نقطه مرتفع بروید.

اداره امور فن آوری های مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی جنوب