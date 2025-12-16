پخش زنده
امروز: -
با توجه به هشدار قرمز بارندگی، رعایت نکات زیر برای محافظت از تراکتورها و ماشینآلات کشاورزی ضروری است:
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سازمان جهاد کشاورزی در اطلاعیه ای اقدامات فوری قبل از بارندگی را چنین بیان کرد
۱. جابجایی به محل امن:· تجهیزات را به بلندترین نقطه مزرعه یا جایگاه مسقف و دور از مناطق سیلگیر منتقل کنید.
· از پارک در کنار رودخانهها، مسیلها یا پاییندستها خودداری شود.
۲. مراقبت از سیستمهای حیاتی:
· دریچههای هوا، اگزوز و منافذ الکتریکی را با پوشش ضدآب بپوشانید.
· اگر امکان جابجایی نیست، حداقل باتری، کنترلپنل و صندلی را جدا کرده و به محل خشک منتقل کنید.
۳. ترمز و ثابتسازی:
· ترمزها را کاملاً فعال کنید.
· در صورت پارک در شیب، از سنگ یا چوب زیر چرخها برای جلوگیری از حرکت استفاده نمایید.
اقدامات حین بارندگی:
۴. عدم تردد غیرضروری:
· از رفتن به مزارع با تراکتور در شرایط بارندگی جدا خودداری کنید.
· خطر لغزش در زمینهای خیس و گرفتار شدن در گل بالا است.
۵. قطع ارتباط با منابع برق:
· اگر تجهیزات به برق متصل هستند، ارتباط را قطع کنید تا از خطر برقگرفتگی جلوگیری شود.
پس از بارندگی:
۶. بررسی قبل از روشن کردن:
· قبل از راهاندازی، وضعیت آببندی، سوخت، روغن و سیستم برق را چک کنید.
· از خشک بودن سوکتها و اتصالات اطمینان حاصل نمایید.
۷. پاکسازی گل و لای:
· گلهای چسبیده به رادیاتور، سیستم خنککننده و قطعات متحرک را کاملاً پاک کنید
راهحلهای بلندمدت:
۸. ساخت سایهبان یا گاراژ(هانگار):
· سرمایهگذاری برای ساخت پناهگاه ثابت برای ماشینآلات.
۹. سیستم زهکشی اطراف پارکینگ:
· ایجاد شیببندی و کانالهای هدایت آب در اطراف محل استقرار تجهیزات.
۱۰. بیمه تجهیزات:-مطمئن شوید که پوشش بیمهای خسارات ناشی از سیل و بارانهای سنگین را شامل میشود.
در شرایط اضطراری:· در صورت گیر کردن در سیلاب، تراکتور را رها کرده و به نقطه مرتفع بروید.
اداره امور فن آوری های مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی جنوب