مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: بارندگی‌های اخیر منجر به آبگرفتگی معابر در برخی شهر‌های استان بندرعباس و قشم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای حسن‌زاده در ارتباط تصویری با خبر ۲۱ گفت: فعالیت سامانه بارشی در استان هرمزگان، مسیر را در محور بندرعباس به بندر لنگه بست که با تلاش عوامل راهداری بازگشایی شد.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان افزود: به علت طغیان رودخانه‌های فصلی، مسیر‌های روستایی موقت مسدود شده که ان شاءالله منتظریم با فروکش کردن آب، مسیر‌ها بهسازی و پاکسازی شود.

آقای حسن‌زاده همچنین گفت: در برخی محلات و تعدادی از روستا‌ها هم برق قطع شد که ان شاءالله تلاش بر این است هرچه سریع‌تر این مشکل مرتفع شود.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان افزود: بر اساس آمار‌های رسمی، تا این لحظه فوتی و مصدوم ناشی از سیل در استان هرمزگان نداشتیم.