به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نیروی دریایی ارتش به عنوان یکی از نیرو‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های اخیر با اجرای رزمایش‌های متنوع توسعه تجهیزات بومی گسترش تعاملات بین المللی و حضور مقتدرانه در آب‌های آزاد جایگاه خود را به عنوان نماد اقتدار ملی و صلح طلبی منطقه‌ای بیش از پیش تثبیت کرده است.

به همین مناسبت گفت‌وگویی با امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام شده تا از زبان ایشان مروری بر دستاورد‌ها برنامه‌ها و چشم انداز‌های این نیروی راهبردی در مسیر پیشرفت خودکفایی و حضور مؤثر در عرصه‌های بین المللی داشته باشیم؛ آنچه در پی می‌آید حاصل این گفت‌و‌گوست.

امیر دریادار شهرام ایرانی در ابتدا مهمترین اقدامات نیروی دریایی ارتش در یک سال گذشته را بیان فرمایید.

در یک سال گذشته تمرکز نیروی دریایی ارتش بر ارتقای آمادگی رزمی و توانمندی دفاعی بوده و در همین راستا برگزاری رزمایش‌های مختلف توسعه و آزمایش تجهیزات جدید سطحی و زیر سطحی ارتقای آموزش‌های تخصصی برای نیرو‌ها و تقویت همکاری‌های بین المللی و نیز اعزام ناوگروه‌های رزمی اطلاعاتی مختلف جزو اولویت‌ها بوده و همه این اقدامات با هدف حفظ امنیت دریایی کشور و تضمین حضور مقتدرانه نیروی دریایی در منطقه انجام شده است.

در صحبت‌هایتان اشاره به برگزاری رزمایش‌های مختلف داشتید؛ بفرمایید سالانه چند رزمایش داخلی یا خارجی داریم و برگزاری این رویداد‌ها چه تأثیری در آمادگی بیشتر نیرو‌ها و دفاع از مرز‌های کشورمان دارد؟

به حمدالله به نقطه‌ای رسیده‌ایم که در طول سال رزمایش‌های متعددی برگزار می‌کنیم که در دو بخش کلی تقسیم بندی می‌شوند خارجی و داخلی رزمایش‌های خارجی یا بین‌المللی ما در قالب رزمایش‌های مرکب مشترک و یا مرکب با کشور‌های دوست هم پیمان و نیز همسایگان به میزبانی ما یا میزبانی سایر کشور‌ها برگزار می‌شود؛ رزمایش‌های داخلی نیز به چند دسته تقسیم می‌شود: رزمایش‌های مشترک داخلی با نیرو‌های چندگانه ارتش، رزمایش مشترک داخلی با نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رزمایش داخلی مختص نیروی دریایی و نیز رزمایش‌های تخصصی شامل جنگال موشکی پدافند و ... که در طول سال به صورت منظم برگزار می‌شود. بعضاً به صورت هم زمان نیز ممکن است دو یا چند رزمایش با مشارکت نیروی دریایی در حال اجرا باشد.

برگزاری انواع رزمایش هر کدام نقش مهمی در ارتقای آمادگی نیرو‌ها دارند. ارتقای توانمندی‌های عملیاتی هماهنگی میان یکان‌ها و افزایش توان پاسخ سریع به تهدیدات از جمله آثار و پیامد‌های این رزمایش هاست در رزمایش‌های بین المللی تجربه تعامل با نیرو‌های خارجی را فراهم می‌کند دیپلماسی دریایی را تقویت می‌کند امنیت آفرین است و به ارتقای دانش فنی ما کمک می‌کند. در نهایت همه این اقدامات ضامن حفظ امنیت و دفاع مقتدرانه از مرز‌ها و خطوط مواصلات دریایی ایران همیشه سرفراز است.

اخیراً رزمایش مشترک بین المللی در دریای خزر با روسیه و برخی کشور‌ها داشتید بفرمایید این رزمایش چه پیامی برای مردم و همچنین دشمنان داشت؟

مهمترین پیام این رزمایش صلح و دوستی برای همه جهانیان همکاری همه جانبه با کشور‌های منطقه قدرت و آمادگی نیروی دریایی ما در همکاری‌های بین المللی تقویت روابط منطقه‌ای ایجاد مراودات فرهنگی اجتماعی اقتصادی سیاسی و نظامی با بهره گیری از ظرفیت دیپلماسی دفاعی دریایی است. از طرفی پیام رزمایش به دشمنان این است که ما توانمندی‌های خود را برای دفاع از امنیت ملی و منطقه‌ای افزایش داده‌ایم و هر تهدیدی را با قدرت پاسخ خواهیم داد.

درباره مشارکت نیروی دریایی ارتش کشورمان در آیونز و آینده این رویداد مهم بیشتر توضیح دهید.

مشارکت نیروی دریایی ارتش در آیونز نشان دهنده اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای و بین المللی برای افزایش امنیت دریایی و تقویت صلح است. این رویداد فرصتی برای تبادل تجربیات هماهنگی عملیات و ارتقای سطح آمادگی مشترک میان کشور‌ها است. آینده این همکاری‌ها میتواند به تقویت نقش مؤثر ایران و سایر کشور‌های عضو در حفظ ثبات منطقه کمک کند. این همکاری نشان دهنده درک درست از مسئولیت‌های مهم مشترک در ایجاد و حفظ امنیت دریایی و مقابله با چالش‌های بین المللی است.

نیروی دریایی ارتش به واسطه مأموریت ذاتی خود در جایگاه بسیار بالای تعاملات بین المللی و تقویت دیپلماسی قرار دارد؛ از دوران حضور حضرتعالی در سمت فرماندهی این نیرو چه اقدامات شاخصی در این زمینه انجام شده است؟

از اولویت‌های اصلی بنده توسعه تعاملات بین المللی و تقویت دیپلماسی دفاعی دریایی بوده؛ برگزاری رزمایش‌های مختلف با کشور‌های هم پیمان دوست و همسایه شرکت فعال در اجلاس و کنفرانس‌های منطقه‌ای و جهانی اعزام ناوگروه‌های دانشجویی به کشور‌های مختلف میزبانی از سفر‌های دانشجویی سایر کشور‌ها تبادلات و تعاملات دانشگاهی بازدید‌های مختلف از مراکز عملیاتی و آموزشی سایر کشور‌ها و بالعکس تبادل اطلاعات امنیتی و تخصصی دریایی و برگزاری همایش‌های ملی و منطقه‌ای از جمله فعالیت‌های مهم در این زمینه بوده است. اقدامات بسیار بزرگی در این خصوص صورت پذیرفته که سرآمد و شاخص آنها مأموریت ناوگروه ۸۶ ملقب به ناوگروه ۳۶۰ متشکل از ناوشکن تمام ایرانی دنا و ناویندر مکران به دور دنیا بود که با حضوری مقتدرانه به منظور مخابره پیام صلح و دوستی از کهن دیار ایران به سراسر جهان گشت زنی در آب‌های دور دست حراست از خطوط مواصلات دریایی ایران در آب‌های بین المللی و نمایان کردن توان متخصصین داخلی انجام شد. همه این اقدامات جایگاه نیروی دریایی را به عنوان یکی از بازوان اصلی امنیت منطقه‌ای تثبیت کرده و با زمینه سازی برای همکاری‌های بلند مدت و اعتماد سازی در منطقه به نفع ثبات و صلح پایدار خواهد بود و دیپلماسی دفاعی دریایی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر صلح و عدم سلطه پذیری و عدم سلطه گری برای پیشبرد اهداف و راهبرد‌های کلان ملی را تقویت خواهد کرد.

در نیروی دریایی وضعیت تجهیزات و جنگ افزار‌ها چگونه است چقدر به توان داخلی اتکا داریم و چشم انداز در این عرصه چیست؟

تجهیزات جنگ افزار‌ها و سازوبرگ نیروی دریایی به طور مداوم در حال به روز رسانی و ارتقا است و در این خصوص تمام تلاش و سیاست ما این است که تا حد امکان به توانمندی‌های داخلی اتکا کنیم خوشبختانه امروز بخش عمده‌ای از نیاز‌های خود را با کمک متخصصان داخلی تأمین میکنیم این سیاست درستی است که توسط فرماندهان محترم قبلی نیروی دریایی نیز دنبال میشده است؛ و ما آن را تقویت کرده‌ایم این سیاست باعث افزایش خودکفایی کاهش وابستگی و افزایش قدرت بازدارندگی ما شده است. به طوری که در بخش اعظم تولیدات و تجهیزات کاملا خود کفا شده‌ایم و به جایی وابسته نیستیم چشم انداز ما این است که با توسعه فناوری‌های بومی تعامل سازنده با جامعه دانشگاهی و نخبگانی بهره گیری از شرکت‌های دانش بنیان و همکاری با صنایع دفاعی نیروی دریایی را به سطحی برسانیم که بتواند بدون وابستگی خارجی در برابر هر تهدیدی با اقتدار و اعتماد کامل پاسخگو باشد.

در مورد معضلات نیروی دریایی در ابعاد بین المللی از جمله دزدان دریایی یا سایر تهدیدات دشمنان کشورمان اقدامات پیشگیرانه و همچنین برنامه‌ها برای مقابله با چنین مشکلاتی بیشتر توضیح دهید.

تهدید مربوط به دزدان دریایی در واقع تهدیدی بین المللی است که همه کشور‌ها و امنیت بین المللی را تهدید میکند. ضمن این که تهدید دشمنان بالفعل و بالقوه نیز مختص تمامی کشورهاست و ما هم از این قاعده مستثنی نیستیم برای مقابله با این چالش‌ها برنامه‌های منسجم و پیشگیرانه‌ای داریم از جمله همکاری‌های منطقه‌ای و بین المللی گشت‌های مداوم در آب‌های حساس به کارگیری فناوری‌های پیشرفته برای رصد و شناسایی تهدیدات ارتقا و به روز رسانی تجهیزات متناسب با تهدیدات روز رزمایش‌های یافت متنوع با سناریو‌های مختلف آموزش نیرو‌ها برای واکنش سریع و مؤثر در شرایط بحرانی تعاملات اطلاعاتی عملیاتی با سایر کشور‌ها است که هدف همگی حفظ امنیت خطوط کشتیرانی جلوگیری و مقابله مؤثر با هر گونه تهدید علیه منافع ملی است.

نیروی دریایی ارتش در سالیان اخیر در ابعاد علمی آموزشی توسعه و بهره گیری از علوم و همچنین مسئولیت‌های اجتماعی در حوزه‌هایی مانند ورزش و سلامت حضور پررنگ و گسترده‌ای داشته است چه برنامه‌هایی برای استمرار و تقویت این فعالیت‌ها دارید؟

با توجه به شرایط و محیط کاری و مأموریتی حتماً باید نیرویی سالم، شاداب با روحیه با انگیزه و آماده به خدمت داشته باشیم وقتی این مسئله به عنوان هدف تعریف شود پرواضح است که حتماً باید در ابعاد مختلف علمی آموزشی و سایر ابعاد در حوزه‌های سلامت ورزش و. ورود کرد و به منظور تداوم هدف مورد نظر باید ضمن استمرار در برنامه‌های انجام شده نسبت به به روز رسانی و نیز بازخوردگیری از آنها جهت رفع معایب و تقویت نقاط قوت استفاده کرد ما در سال‌های اخیر با تأکید بر علوم و آموزش‌های تخصصی و توسعه فناوری‌های نوین در ارتقای حوزه‌های یاد شده گام‌های بلندی برداشته‌ایم از دیگر برنامه‌های ما برای استمرار این روند افزایش همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی به روزرسانی مستمر محتوای آموزشی و تمرکز بر تربیت نیروی انسانی متخصص متعهد و توانمند است. همچنین در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی توسعه زیر ساخت‌های ورزشی ارتقای خدمات سلامت و ایجاد محیطی پویا و سالم برای کارکنان و خانواده‌های محترم در دستور کار قرار دارد و انشاء الله تداوم خواهد یافت.