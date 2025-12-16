مراسم اختتامیه نوزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند «سینماحقیقت»، شامگاه سه شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴ با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رائد فریدزاده رییس سازمان سینمایی، محمد حمیدی مقدم دبیر جشنواره، همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما، مهدی شفیعی معاون توسعه منابع سازمان سینمایی، حبیب ایل بیگی مدیر عامل سینماشهر، حامد جعفری مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، علیرضا اسماعیلی معاون توسعه فناوری سازمان سینمایی، داوران بخش‌های مختلف، مستندسازان و جمعی از اهالی سینما در تالار وحدت برگزار شد.

عکاس : علیرضا اسماعیلی