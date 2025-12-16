مدیرکل ثبت اسناد کرمان گفت: بر اساس قانون، تأمین اجتماعی باید با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، بدهی واگذارکننده ملک را در مهلت قانونی و الکترونیک و آنی اعلام کند.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: بر اساس ماده ۵ قانون الزام به ثبت معاملات رسمی، تأمین اجتماعی مکلف است با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، میزان بدهی واگذارکننده ملک را در مهلت قانونی و به‌صورت الکترونیک و آنی اعلام کند؛ در غیر این صورت، سردفتر مکلف به تنظیم سند رسمی انتقال بوده و هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه منتقل‌الیه و سردفتر نخواهد بود و سازمان تامین اجتماعی صرفاً می‌تواند مطالبات خود را از انتقال‌دهنده پیگیری کند.

سیدمهدی هاشمی در دیدار با مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمان با تشریح موادی از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، افزود:دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند ظرف دو سال از راه‌اندازی رسمی سامانه ثبت ادعا، اراضی و املاک خود را در سامانه ثبت ادعا ثبت کرده و حداکثر ظرف دو سال از تاریخ ثبت، ادعا را به نحو مقتضی پیگیری کنند،

وی ادامه داد: افزود: ادانشدن این تکلیف قانونی، هرچند نافی مالکیت دولت نیست، اما مشمول ضمانت اجرای انفصال موقت مدیران و‌کارکنان متخلف، از خدمت خواهد بود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان همچنین به الزام دستگاه‌هایی که نقل و انتقالات اراضی و املاک، منوط به نظر آنهاست برای ایجاد بستر استعلام الکترونیک و آنی اشاره کرد و گفت: ارسال نشدن پاسخ استعلامات به‌صورت الکترونیک و آنی، نیز دارای ضمانت اجرای قانونی از جمله انفصال موقت برای مسئولان ذی‌ربط است.

هاشمی در ادامه با تأکید ویژه بر ارتباط ماده ۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی تصریح کرد: طبق قانون الزام، در صورت اعلام نکردن بدهی مالک از سوی سازمان تأمین اجتماعی در مهلت مقرر، تنظیم سند رسمی انتقال متوقف نخواهد شد و در این حالت، مسئولیتی متوجه سردفتر و منتقل‌الیه نخواهد بود.

محمود شیخ‌شعاعی، مدیرکل تأمین اجتماعی استان کرمان نیز با اشاره به ضرورت صیانت از حقوق سازمان، مساعدت درباره پاسخ به استعلام‌های مرتبط با مالکیت بدهکاران تأمین اجتماعی زا خواستار شد و، دستور لازم برای تسهیل فرآیند‌های استعلام و بازداشت املاک بدهکاران از سوی مدیرکل ثبت اسناد استان کرمان صادر شد.