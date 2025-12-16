به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سرمست در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس با تاکید بر اینکه احیای واحد‌های راکد و نیمه راکد در دستور کار مدیریت استان آذربایجان شرقی قرار دارد گفت:در سه شنبه‌های اقتصادی این هفته از مشکلات ۱۵ واحد تولیدی منطقه آزاد ارس گره‌گشایی شد.

وی با اشاره به سفر اقتصادی خود به این منطقه اظهار کرد: در این سفر از چهار واحد تولیدی و صنعتی منطقه آزاد ارس بازدید به عمل آمد و مشکلات این واحد‌ها به صورت میدانی مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: بخشی از مشکلات مطرح شده مربوط به رفع تعهدات ارزی واحد‌های تولیدی بود که مقرر شد در این زمینه مساعدت‌های لازم انجام گیرد. همچنین برخی واحد‌ها با وجود ظرفیت بالای تولید، به دلیل عدم تخصیص مناسب سهمیه ارزی با ظرفیت پایین فعالیت می‌کردند که مقرر شد سهمیه ارزی متناسب با ظرفیت واقعی تولید این واحد‌ها تخصیص داده شود.

وی ادامه داد: مشکلات زیست محیطی برخی واحد‌ها، به‌ویژه در حوزه دفع زباله و پسماند نیز در این جلسه مطرح شد و تصمیم گرفته شد با همکاری شهرداری هادی شهر، سازمان منطقه آزاد ارس و اداره کل حفاظت محیط زیست استان، پس از تعیین نوع پسماند، نسبت به جمع‌آوری و رفع این مشکلات اقدام شود.

سرمست با اشاره به واحد‌های راکد یا نیمه فعال گفت: واحد‌هایی که به دلیل کمبود سرمایه در گردش دچار رکود شده بودند در دستور کار احیا قرار گرفتند و مقرر شد از طریق اعطای تسهیلات بانکی یا جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی، زمینه بازگشت این واحد‌ها به چرخه تولید فراهم شود.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: در ادامه این بازدیدها، مشکلات ۱۵ واحد تولیدی و صنعتی مستقر در منطقه آزاد ارس بررسی شد که برای برخی از این واحد‌ها در خصوص بدهی‌های مربوط به حق ترانزیت برق، تقسیط چهارماهه در نظر گرفته شد. همچنین در زمینه بدهی‌های مالیاتی و مطالبات بانکی، با رویکرد مساعدت حداکثری، مصوبات تسهیل گرانه‌ای به تصویب رسید.

سرمست با ابراز امیدواری نسبت به نتایج این اقدامات تصریح کرد: هدف از این بازدید‌ها و جلسات ستاد تسهیل، کمک به رونق تولید، حمایت از سرمایه گذاری و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی است.

وی همچنین به مصوبه دیگری در این جلسه اشاره کرد و گفت: در پی سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی به شهرستان جلفا و منطقه آزاد ارس بر اصلاح قوانین و مقررات مربوط به منطقه آزاد ارس تاکید شد و مقرر گردید این موضوع به صورت جدی پیگیری و در نهایت اجرایی شود.

وی ادامه داد: مشکلات مربوط به صادرات مجدد در منطقه آزاد ارس نیز مطرح شد که پیگیری‌های لازم در سطح سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان توسعه و گسترش صنایع، به ویژه در حوزه سامانه‌های برخط و مسائل مالیاتی در دستور کار قرار گرفت و تسهیلات لازم در این زمینه اعمال خواهد شد.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: همچنین مقرر شد تمامی مصوبات سفر وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به صورت عملیاتی پیگیری شود.

سرمست تصریح کرد: در همین راستا با درخواست فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس برای استقرار اتاق بازرگانی مستقل و خانه صنعت، معدن و تجارت مستقل در شهرستان جلفا و منطقه آزاد ارس موافقت شد.

وی گفت: با همکاری فعالان اقتصادی منطقه و همراهی اتاق بازرگانی تبریز و خانه صنعت، معدن و تجارت استان، زمینه استقرار این نهاد‌ها در منطقه آزاد ارس فراهم خواهد شد.

استاندار آذربایجان شرقی در پایان با تشریح سیاست‌های مدیریت استان تاکید کرد: بر اساس تفویض اختیارات صورت گرفته از سوی رئیس جمهور محترم، تاکید ما بر این است که دستگاه‌های اجرایی حداکثر استفاده را از اختیارات خود برای حمایت از واحد‌های تولیدی داشته باشند. مسائل نیازمند پیگیری ملی نیز یا از طریق دعوت از وزرا و مقامات کشوری به استان و بررسی میدانی مشکلات انجام می‌شود یا مدیران دستگاه‌ها مکلف به پیگیری مستقیم در سطح وزارتخانه‌ها هستند.

وی خاطرنشان کرد: پیگیری مسائل کلان استان در قالب دوشنبه‌های کاری در تهران در کنار سفر‌های میدانی استانی از جمله رویکرد‌های مدیریت استان برای حل مسائل و مشکلات بخش تولید و سرمایه گذاری به شمار می‌رود.