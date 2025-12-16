به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور، فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان، در هفدهمین جشنواره جهادگران علم و فناوری استان خوزستان که در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر برگزار شد، با گرامیداشت این هفته، بر اهمیت پیوند پژوهشگران با صنعت و نقش محوری آنان در پیشرفت کشور تأکید کرد.

او در این مراسم که با حضور پژوهشگران دارای رتبه‌های برتر، مدیران عامل شرکت‌های صنعتی و مسئولان شهرستان‌های بندر ماهشهر و بندر امام خمینی (ره) برگزار شد، افزود: یکی از رویکردهای اصلی، اتصال پژوهشگران و نوآوران به عرصه صنعت است. این جوانان با ایده‌ها و طرح‌های نو میتوانند در بومی‌سازی دانش و رفع چالش‌ها در همه بخش‌ها، به ویژه صنایع کلیدی، نقشآفرینی کنند.

سردار شاهوارپور با اشاره به تحریم‌های ظالمانه دشمن اضافه کرد: با تکیه بر توان جوانان، پژوهشگران و مخترعان ملی، می‌توانیم از مسیر این تحریم‌ها عبور کنیم.

او افزود: معاونت علمی پژوهشی سپاه استان، به عنوان پلی برای ایجاد ارتباط بین نخبگان علمی و مدیران صنعتی عمل خواهد کرد تا از ظرفیت آنان به بهترین شکل استفاده شود.

فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان با بیان اینکه این همایش با استقبال خوب مدیران و صنعتگران همراه بود، یادآور شد: این گونه اقدامات باید در راستای توسعه استان و کشور تداوم یابد و ما نیز در این مسیر تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست.