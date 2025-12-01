به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شوش گفت: این حادثه ساعت ۱۹:۱۸دقیقه به سامانه ۱۲۵ گزارش شد و تیم‌های عملیاتی بلافاصله به محل اعزام شدند.

سید محمد موسوی افزود: بررسی اولیه نشان می‌دهد اتصال برق در بخش سقف کاذب علت بروز حریق بوده است که نیرو‌های امدادی باایمن سازی محل واستفاده از لوله‌های آب رسان شعله حریق را درکوتاه‌ترین زمان ممکن مهار کردند

وی ادامه داد ' این حادثه هیچ‌گونه آسیب جانی نداشته و تنها خسارات محدود مالی به محل وارد شده است.