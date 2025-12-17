پخش زنده
نماینده ولیفقیه در سپاه گفت: دشمن همه توانش را در عرصه جنگ شناختی و رسانهای به کار گرفته تا محاسبات ذهنی مردم و نخبگان را تغییر دهد و از درون، اقتدار نظام را تضعیف کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام حاجی صادقی در نشست تخصصی مدیران رسانه ای جبهه انقلابی با تشریح ابعاد مختلف جنگ شناختی دشمن علیه نظام اسلامی، گفت: جنگ امروز، ادامه همان نبرد تاریخی میان جبهه انبیا و جبهه شیطان است؛ جنگی که از وسوسه شیطان علیه حضرت آدم (ع) آغاز شد و تا امروز ادامه دارد. دشمن تلاش دارد در این میدان، اندیشه و گرایش انسانها را تصرف کند.
وی افزود: نخستین رویارویی شیطان با انسان، در عرصه شناخت بود، نه در میدان نبرد فیزیکی. شیطان با فریب ذهنی و تغییر گرایش حضرت آدم، او را از مسیر الهی منحرف کرد. امروز نیز دشمن با همین روش، از طریق رسانه، تحریف و جنگ روانی وارد میدان شده تا ذهنها را از مسیر ولایت دور کند.
نماینده ولیفقیه در سپاه با تأکید بر اینکه مهمترین خطر امروز، نادیدهگرفتن جنگ شناختی دشمن است، گفت: بدترین بیماری برای جامعه مؤمنان، بیماری بیدردی است. اگر ندانیم دشمن از چه مسیری حمله میکند، در واقع در برابر او بیدفاع ماندهایم.
وی در ادامه با اشاره به سخنان اخیر رهبر انقلاب درباره «جنگ روایتها»، افزود: ایشان فرمودند دشمن میخواهد فکرها را تصرف کند؛ یعنی همان جنگ شناختی. در این جنگ، هدف دشمن تسلیم ذهنهاست، نه تصرف خاک. پیروزی دشمن زمانی است که مردم به جای مقاومت، روایت دشمن از واقعیت را بپذیرند.
حجتالاسلام حاجیصادقی در ادامه تأکید کرد: امروز استکبار جهانی، جبههای وسیع، سازمانیافته و نامتجانس علیه انقلاب اسلامی تشکیل داده و این جبهه از کودکستان تا دانشگاه، از بازار تا شبکههای اجتماعی را دربر میگیرد.
نماینده ولیفقیه در سپاه افزود: دشمنان به این رسیدهاند که انقلاب اسلامی را نه از بیرون بلکه باید از درون بشکنند. استراتژی اصلیشان تعامل و استحاله است؛ یعنی تغییر محاسبات نخبگان، تغییر ذائقه فرهنگی مردم، تغییر ارزشها.
حجت الاسلام حاجیصادقی در ادامه خطاب به مدیران جبهه انقلابی و فعالان رسانهای گفت: دشمن، جبههای سازمانیافته علیه انقلاب اسلامی ایجاد کرده، ما نیز باید جبههای متنوع، دارای ابتکار، باانگیزه و با برنامه هدایتشده داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: در دوران دفاع مقدس، وقتی قرارگاهها هماهنگ بودند، پیروزی رقم میخورد. امروز هم قرارگاه جنگ شناختی باید به معنای واقعی شکل بگیرد.
وی با اشاره به تجربیات چهار دهه گذشته انقلاب اسلامی بیان کرد: امروز رسانهها باید روایت درست از واقعیتها را منتقل کنند تا ادراک جامعه در اختیار دشمن قرار نگیرد.
نماینده ولیفقیه در سپاه با بیان اینکه دشمن پس از شکست در جنگ نظامی، تلاش میکند مردم را نسبت به رهبری و ولایت بدبین کند، تصریح کرد: آنها سی سال کار کردند تا نفوذ کاریزمایی ولایت را کاهش دهند، اما نتوانستند. کارآمدی نظام ولایی در عرصههای گوناگون خصوصاً در میدان مقاومت و بازدارندگی نظامی، بهترین دلیل پایداری انقلاب اسلامی است.
وی افزود: همین دشمنی که در جنگ ۱۲روزه شکست خورده تلاش میکند این شکست را در ذهن مردم، پیروزی جلوه دهد.
حجت الاسلام حاجیصادقی با اشاره به ضرورت بازتولید گفتمان مقاومت در فضای رسانهای گفت: باید از ادبیات قرآن برای روایت مقاومت استفاده کنیم. گفتمان مقاومت مقابل گفتمان سازش نیست؛ مقابل ذلت و اسارت است. تعامل با جهان باید براساس عزت، حکمت و مصلحت باشد، نه تسلیم در برابر دشمن.
وی تأکید کرد: کشور امروز بیش از هر زمان، نیازمند تنوع فکری و کار جبههای است. همهی جریانهای وفادار به انقلاب باید بهجای رقابت، تکمیلکنندهی هم باشند. همانطور که در جبهههای دفاع مقدس، سرداران متنوع از استانها و سلایق مختلف، زیر پرچم ولایت متحد بودند.
نماینده ولیفقیه در سپاه در پایان خاطرنشان کرد: دشمن در پی تحریف هویت انقلاب و تحمیل روایت خود بر ذهن ملت است، اما تا زمانی که مردم، روحانیت، نخبگان و رسانههای انقلابی بیدار و متحد باشند، کاری از دشمن برنمیآید.