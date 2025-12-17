پخش زنده
«جشن ملی قهرمان خانواده» آیین تجلیل از قهرمانان ملی الگو در حوزه خانواده و جمعیت، با حضور مسئولان ورزش و جوانان در هتل المپیک برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تجلیل از ورزشکاران تیمهای ملی و مدال آوران المپیکی، پارالمپیکی، قهرمان مسابقات جهانی و نخبگان علمی که یکسال اخیر با تشکیل خانواده، فرزندآوری و یا برخورداری از خانواده پر جمعیت، جلوهای الهام بخش از تلفیق قهرمانی، مسئولیت اجتماعی و سبک زندگی ایرانی اسلامی را به نمایش گذاشتهاند، از مهمترین شیوه نامههای این همایش و جشن بزرگ بود.
حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در سخنانی با اشاره اهمیت رفتار قهرمانان در خانواده، گفت: رفتار قهرمانان در خانه بسیار مهم است. رضایت همسر و اعضای خانواده از یک قهرمان مهم است. اولین پشتیبان یک قهرمان پدر، مادر و در ادامه همسر وی هستند و لذا فتوت قهرمان در خانواده مهم است.
وی ادامه داد: امیدوارم این جشن هر چند ماه یکبار برگزار شود. ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی اهمیت ویژهای برای ورزش قائلیم و برنامههای ورزش ارائه شده از سوی ورزش در اولویت قرار میدهیم.
در ادامه مراسم موسیقی اقوام مختلف در سالن اجرا شد که فضای شادی را در جشن ایجاد کرده بود.
حجت الاسلام محمدحسین حسنخانی معاون فرهنگی وزارت ورزش دیگر سخنران این جشن بود. وی با تبریک و شادباش به ورزشکاران و زوجهای جوان گفت: از تمام قهرمانان و خانوادهشان تشکر میکنم، در کنار قهرمانان بزرگ، حضور پیشکسوتان ورزش در این جشن بسیار ارزشمند است پیشکسوتانی که ما با آنان خاطره داریم.
امیرحسین بانکی پور نماینده مجلس در ادامه این مراسم، گفت: اسم برنامه قهرمان خانواده است، اما من باور دارم خانواده قهرمان پرور بوده و خانواده رکن اصلی موفقیت یک قهرمان است. هدیهای که خداوند در قرآن به خانواده داده، عشق سرشار و محبت فروان بوده که به مودت تعبیر شده است. تا وقتی خانواده مملو از عشق و محبت باشد، خانواده قهرمان پرور است. امیدوارم شما در دل خانواده قهرمانان بزرگی را پرورش دهید و نسل در نسل قهرمان بمانید.
سپس، ابوتراب طالبی، دبیر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی هیات دولت هم به مراسم آمد.
علی فتحاللهزاده مدیرعامل اسبق استقلال نیز در این مراسم، گفت: خانمها قهرمانان واقعی زندگی یک قهرمان هستند و دوست داشتم، امروز قهرمانان، در این جمع مدال خود را به خانمها تقدیم میکردند.
حسین رضازاده نایب رئیس فعلی فدراسیون وزنهبرداری و قهرمان اسبق جهان و المپیک هم، بیان کرد: خانواده رکن موفقیت فرد است و من از مادر و همسرم تشکر میکنم.
سپس، کوروش باقری قهرمان سالهای گذشته قهرمان وزنهبرداری المپیک، گفت: این یک نوآوری از سوی وزارت ورزش است و امیدوارم این اقدام بسیار زیبا ادامه داشته باشد.
در ادامه، ساره جوانمردی قهرمان پارالمپیک نیز، گفت: خوشحالم در جمع خانواده قهرمانان هستم. ورزشکاران تلاش میکنند تا بهترین باشند و در میدان خانواده نیز بهترین رفتار را با خانواده دارند.
یوسف کرمی، حسین رضازاده، علی فتح اللهزاده، مرتضی فنونیزاده، حسین شمس، حسن تفتیان، ساره جوانمردی، کوروش باقری، بهنام محمودی، جواد فروغی، مرجان سلحشوری، مبینا فلاح و میلاد رشتی از جمله حاضرین در این مراسم بودند.