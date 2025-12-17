جبهه مقاومت علاوه بر میدان، باید در فضای علمی و دانشگاهی نیز دارای پشتوانه و صاحب گفتمان باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر علمی اولین همایش بین المللی الهیات مقاومت در گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای خراسان رضوی گفت: هدف عمده از شکل گیری این همایش، شکل گیری قدم های اولیه در جهت اندیشه مقاومت در مجامع علمی است.

دکتر عباس جوارشکیان افزود: همان گونه که در میدان دست مجاهدان جبهه مقاومت پر است، باید در فضای علمی نیز برای جبهه مقاومت گفتمان سازی کنیم زیرا مقاومت نیازمند پایه ریزی مکتب علمی است.

این استاد دانشگاه افزود: مقاومت حرکتی برخاسته از اعماق اندیشه و فطرت انسانی است و در الهیات مقاومت به دنبال تبیین مبانی الهی این حرکت هستیم.

وی ادامه داد: ابعاد علمی و نظری حرکت مقاومت هنوز تبیین خردپسند و توام با عقلانیت عقلی و دانشگاهی را پیدا نکرده است.

درصدد ایجاد جریان های فکری در حوزه مقاومت هستیم

دبیر علمی اولین همایش بین المللی الهیات مقاومت گفت: در عرصه الهیات رهایی بخش یک جریان الهیاتی در آفریقای جنوبی و آمریکای لاتین شکل گرفته است و در فضای اندیشه اسلامی و باورهای الهی به دنبال ایجاد چنین جریان های فکری در حوزه مقاومت هستیم.

جوارشکیان افزود: الهیات مدرن مشتمل بر مسائل گسترده ای است و به تعداد بحران های موجود در دنیا مطالعات الهیاتی وجود دارد.

ارسال بیش از ۳۵۰ اثر علمی به همایش بین المللی الهیات و مقاومت

دبیر علمی اولین همایش بین المللی الهیات مقاومت اعلام کرد: بیش از ۳۵۰ اثر علمی به دبیرخانه این همایش رسیده است و ۴۰ سخنران در این همایش به ارائه سخن خواهند پرداخت.

وی با اشاره به برگزاری حدود ۳۵ پیش نشست علمی قبل از این همایش افزود: مقاومت هم اکنون به مسئله ای جدی در زندگی بشر و در منطقه غرب آسیا تبدیل شده است و این همایش به دنبال ایجاد فضای گفتمانی در این زمینه است.

جوارشکیان با بیان اینکه مسائل زندگی بشر نیازمند نگاه علمی و قابل عرضه و قابل مطالعه است، ادامه داد: ثمره این هماش ساختن پشتوانه علمی و شکل دادن فضای گفتمانی وسیع تر در عرصه جهانی خواهد بود.

جنبش های آزادی خواه و محور مقاومت دارای وجوه مشترک هستند

رئیس دپارتمان علوم اسلامی دانشگاه ژوهانسبورگ هم در این برنامه گفت: اندیشه آزادی بخش تنها وجه سیاسی و مرامی ندارد بلکه مسئولیتی است که از جانب خداوند بر دوش انسان ها گذاشته شده است.

پروفسور فرید اسحاق افزود: مقاومت یک ضلع پررنگ الهیاتی دارد و دفاع از حقوق مستضعفان نیز وظیفه ای از جانب خداوند است

مدرس دانشگاههای هامبورگ، کلمبیا و اسلام آباد تصریح کرد: برخی جنبش های آزادی خواهی در جهان دارای زوایای مختلف هستند و دارای وجوه مشترک با اندیشه محور مقاومت هستند که باید به ارتباط این جنبش ها با محور مقاومت و وجوه مشترک آنها پرداخت.

نخستین همایش بین‌ المللی «الهیات مقاومت» امروز چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴ با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دانشگاه فردوسی مشهد در مشهد برگزار می‌ شود.

این رویداد به صورت رسمی برگزار می‌شود و همۀ مقالات پذیرفته‌شده در پایگاه سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد.

محور‌های همایش شامل ابعاد گفتمانی و مبانی نظری الهیات مقاومت، از جمله عدالت‌ خواهی، توحید، عقلانیت دینی، استکبارستیزی، حقوق بشر، تمدن نوین اسلامی و چالش‌ های معاصر این حوزه است.