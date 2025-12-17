به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی امروز در بیشتر مناطق کشور بارش برف و باران، وزش باد شدید موقت، در مناطق جنوبی رعدوبرق، و در نقاط مستعد تگرگ پیش بینی می‌شود. شدت بارش‌ها بیشتر در استان‌های ساحلی دریای خزر، استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، و خراسان جنوبی، کرمان، فارس، بوشهر، هرمزگان، جزایر واقع در خلیج فارس و تنگه هرمز، اصفهان، ارتفاعات مرکزی البرز و در استان‌های واقع در دامنه‌های مرکزی زاگرس،خواهد بود.

هشدار سطح قرمز بارندگی برای ۴ استان فارس، بوشهر، کرمان، هرمزگان، صادر شده است، در این استان ها، رگبار شدید باران، رعد و برق، وزش باد شدید، در مناطق سردسیر و کوهستانی بارش برف، پیش‌بینی می‌شود.

همچنین سازمان هواشناسی، هشدار سطح نارنجی بارندگی برای ۲۳ استان کشور صادر کرده است. بر اساس این هشدار در استان های، اردبیل، گیلان، مازندران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، یزد، اصفهان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، لرستان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، شمال کردستان، نیمه جنوبی استانهای قم، مرکزی و همدان، ارتفاعات استانهای قزوین، البرز، تهران و سمنان، احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی، رعدوبرق و تگرگ، وجود دارد.

به علت بارش برف، در این استان ها احتمال اختلال در ناوگان حمل و نقل، لغزندگی جاده ها و انسداد گردنه های برف گیر و راه های روستایی در مناطق سردسیر، وجود دارد. توصیه شده مردم در این مناطق از سفرهای غیر ضروری خودداری و خودروهای خود را به وسایل زمستانی مجهز کنند. همچنین از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه ها پرهیز کنند.

سازمان هواشناسی برای امروز هشدار سطح نارنجی کشاورزی نیز برای برخی استان ها صادر کرده است. در استان های کرمان، بوشهر، هرمزگان، فارس، اردبیل، گیلان، گلستان، مازندران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، یزد، اصفهان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، زنجان، لرستان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، شمال کردستان، قم، مرکزی، همدان، ارتفاعات استان‌های قزوین، البرز، تهران و سمنان، احتمال خسارت به محصولات کشاورزی وجوددارد.

با توجه به بارش ها به کشاورزان در این مناطق توصیه شده از زهکشی و پاکسازی مسیر آب باغ ها و مزارع، انجام آبیاری و محلول پاشی و سم پاشی خودداری کنند.