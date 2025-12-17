به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از افزایش ۱۳ درصدی تلفات حوادث رانندگی در هشت ماه امسال خبر داد و اعلام کرد: ۳۴۱ نفر در این مدت بر اثر تصادفات رانندگی در استان جان خود را از دست داده‌اند.

عباسی افزود: بر اساس آمارها، ۲۶۶ نفر از جان‌باختگان مرد و مابقی زن بوده‌اند.

وی با اشاره به توزیع جغرافیایی تلفات تصادفات بیان کرد: شهرستان بابل با ۵۳ فوتی در رتبه نخست تلفات حوادث رانندگی قرار دارد و پس از آن ساری با ۴۹ و آمل با ۴۳ فوتی گزارش شده‌اند، این در حالی است که در شهرستان رامسر فوتی ثبت نشده است.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران تصریح کرد: از مجموع ۳۴۱ کشته تصادفات هشت ماهه امسال، ۲۴۶ نفر در محور‌های برون‌شهری و راه‌های روستایی و ۹۵ نفر در حوادث درون‌شهری جان خود را از دست داده‌اند.

عباسی همچنین از افزایش تعداد مصدومان تصادفات خبر داد و گفت: ۱۰ هزار و ۳۲۵ نفر طی هشت ماه امسال به علت مصدومیت ناشی از تصادفات رانندگی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده‌اند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه رعایت قوانین و مقررات رانندگی از شاخصه‌های توسعه‌یافتگی و نشانه فرهنگ بالای ملی است، گفت: دستگاه‌های اجرایی استان می‌توانند با بهره‌گیری از آمار‌های پزشکی قانونی، برنامه‌ریزی پیشگیرانه و ارتقای آگاهی عمومی، در کاهش تلفات و مصدومان حوادث رانندگی نقش مؤثری ایفا کنند.