مدیرکل پزشکی قانونی مازندران: هشت ماه امسال ۳۴۱ نفر در حوادث رانندگی استان فوت کردند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از افزایش ۱۳ درصدی تلفات حوادث رانندگی در هشت ماه امسال خبر داد و اعلام کرد: ۳۴۱ نفر در این مدت بر اثر تصادفات رانندگی در استان جان خود را از دست دادهاند.
عباسی افزود: بر اساس آمارها، ۲۶۶ نفر از جانباختگان مرد و مابقی زن بودهاند.
وی با اشاره به توزیع جغرافیایی تلفات تصادفات بیان کرد: شهرستان بابل با ۵۳ فوتی در رتبه نخست تلفات حوادث رانندگی قرار دارد و پس از آن ساری با ۴۹ و آمل با ۴۳ فوتی گزارش شدهاند، این در حالی است که در شهرستان رامسر فوتی ثبت نشده است.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران تصریح کرد: از مجموع ۳۴۱ کشته تصادفات هشت ماهه امسال، ۲۴۶ نفر در محورهای برونشهری و راههای روستایی و ۹۵ نفر در حوادث درونشهری جان خود را از دست دادهاند.
عباسی همچنین از افزایش تعداد مصدومان تصادفات خبر داد و گفت: ۱۰ هزار و ۳۲۵ نفر طی هشت ماه امسال به علت مصدومیت ناشی از تصادفات رانندگی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردهاند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد افزایش نشان میدهد.
وی در پایان با تأکید بر اینکه رعایت قوانین و مقررات رانندگی از شاخصههای توسعهیافتگی و نشانه فرهنگ بالای ملی است، گفت: دستگاههای اجرایی استان میتوانند با بهرهگیری از آمارهای پزشکی قانونی، برنامهریزی پیشگیرانه و ارتقای آگاهی عمومی، در کاهش تلفات و مصدومان حوادث رانندگی نقش مؤثری ایفا کنند.